Päť reprezentantov čaká na prestup. Pomôže im k nominácii na EURO?

BRATISLAVA. Zimné prestupové obdobie vzhľadom na pandemické obdobie zatiaľ neprináša žiadne veľkolepé transfery. Kluby na trhu nie sú rozšafné ako kedysi a citlivo zvažujú každé euro. Blížiaci sa európsky šampionát však predsa len môže situáciu rozhýbať. Viacerí slovenskí reprezentanti vo svojich kluboch nehrávajú, pritom cesta na EURO 2020 vedie práve cez pravidelnú minutáž a solídnu formu.

„Do reprezentácie patria všetci s potrebnou výkonnosťou. Uvidíme, aká bude situácia pred marcovým reprezentačným zrazom,“ uviedol po vymenovaní za hlavného trénera Štefan Tarkovič k téme výberu hráčov do reprezentácie.

Pred pár dňami vymenil klub v rámci Turecka stredopoliar Erik Sabo, nádejný útočník Ladislav Almási zamieril na hosťovane z Ružomberka do ruskej ligy do Tereku Groznyj a ruch je aj okolo najlepšieho strelca Fortuna ligy Filipa Balaja zo Zlatých Moraviec. Viacerí ďalší hráči, ktorí prichádzajú do úvahy pre reprezentáciu, sa vo svojich kluboch už dlhšie trápia a zmena prostredia by im mohla pomôcť. Koho sa to týka?

Vavro hral minulú sezónu za Lazio pravidelne Európsku ligu. Tento rok nebol v Lige majstrov ani na súpiske. (Autor: TASR/AP)

Denis Vavro Bývalý kapitán reprezentácie do 21 rokov mal byť nástupcom Martina Škrtela v áčku, náročnú úlohu však v mladom veku nezvládol. Hoci sa uchytil v Kodani, skok do talianskej Serie A mu nevyšiel. Lazio Rím kúpilo Vavra v júli 2019 za viac ako 10 miliónov eur, ale za rok a pol odohral iba dvanásť ligových zápasov s priemerom necelú polhodinu na stretnutie. V tomto ročníku navyše nastúpil iba raz. Začiatkom zimného prestupového obdobia absolvoval zdravotnú prehliadku v FC Janov, k dohode však napokon neprišlo a 24-ročný obranca sa vrátil do Ríma. „Problémom bolo, že v Janove potrebovali hráča, ktorý je pripravený hrať hneď v deň príchodu. Denis však v Laziu netrénoval pravidelne s A-tímom, keďže bol mimo súpisku a na tom sa presun zablokoval,“ povedal pre TA3 Vavrov agent Martin Petráš. Klub však pre Slováka údajne stále hľadá nový klub na polročné hosťovanie.

Branislav Niňaj v reprezentačnom zápase Škótsko - Slovensko 11. októbra 2020 v Glasgowe. (Autor: TASR/PA)

Branislav Niňaj Zo Slovana Bratislava odišiel do zahraničia krátko po dovŕšení 21 rokov. Talent potvrdzoval v belgickom Lokerene, v sezóne 2017/18 však odohral len štyri zápasy za Ankaraspor a nepresadil sa ani v Žiline. V holandskej Fortune Sittard sa už uchytil a v posledných dvoch ročníkoch patril k najvyťaženejším obrancom tímu. V tejto sezóne však dáva nový tréner Sjors Ultee prednosť domácim hráčom. Niňajovi sa navyše v lete končí zmluva. „Nechcem sedieť ďalšie dva - tri roky na lavičke, takže o predĺžení kontraktu neuvažujem. Názor trénera nezmením, o tom som presvedčený. Môže sa teda stať, že odídem niekam inam. Pokojne už teraz v zime,“ povedal 26-ročný stopér pre denník Šport. V slovenskej reprezentácii odohral iba tri zápasy, naposledy v októbri minulého roka proti Škótsku a patril medzi lepších hráčov na ihrisku. Ak však chce pridať ďalšie štarty, musí Sittard opustiť skôr ako po vypršaní kontraktu.

Lukáš Haraslín strelil zatiaľ za Sassuolo iba jeden gól. (Autor: TASR/AP)

Lukáš Haraslín Krídelník sa stal kmeňovým hráčom talianskeho Sassuola len v lete, keď klub využil 1,5-miliónovú opciu pri hosťovaní z Lechie Gdaňsk. V tejto sezóne ale prehráva boj o základnú zostavu. V nej nastúpil iba dvakrát – v prvom kole a potom až v polovici decembra, keď zase dostal červenú kartu za tvrdý faul. Počas jesene ho trápili menšie zranenia a koronavírus, potom dobiehal vynútenú prestávku v tréningovom procese. Teraz dostáva priestor iba ako náhradník. Zmena dresu však pre Haraslína nie je prioritou. „Sústredím sa na to, aby som sa dostal do čo najlepšej fyzickej kondície a vrátil sa do zostavy,” povedal začiatkom decembra pre denník Šport. Dvadsaťštyriročný ofenzívny futbalista debutoval v reprezentácii v lete 2019, keď sa v priebehu jedného polčasu blysol proti Jordánsku (5:1) gólom a dvomi asistenciami. Dodnes nazbieral 12 štartov, ďalší gól zatiaľ nepridal.

Stanislav Lobotka sa dosiaľ neprebil do základnej zostavy SSC Neapol. (Autor: TASR/AP)

Stanislav Lobotka Rodák z Trenčína patril medzi najväčšie talenty slovenského futbalu. Skúsenosti zbieral v Ajaxe Amsterdam, cez Dánsko sa dostal do španielskej ligy, kde odohral za Celtu Vigo bezmála stovku zápasov. Veľký prestup do Neapola, kde mal nadviazať na krajana Mareka Hamšíka, ale zatiaľ nevychádza podľa predstáv. Nízka minutáž počas jari, predsezónny príchod Tiemoua Bakayoka či zmena rozostavenia len zhoršili jeho postavenie. V aktuálnej sezóne Serie A odohral celkovo iba 118 minút rozdelených do desiatich zápasov. To sa prejavilo aj zhoršenými výkonmi v reprezentácii.

„Lobotka je jeden z najtalentovanejších slovenských futbalistov posledných desiatich rokov, ale prechádza si osobnou krízou,“ komentoval na jeseň tréner Stanislav Griga. „Bolo by super, keby sa dal dohromady. Pred dvoma rokmi to bol výborný európsky futbalista,“ dodal. Koncom roka sa objavila v talianskych denníkoch Tuttosport a La Repubblica špekulácia o záujme FC Turín, ale prestup údajne padol na vysokom plate 26-ročného futbalistu. Pre Lobotku i reprezentáciu by bolo ideálne, keby sa dostal do formy čím skôr. V Neapole to však bude zrejme náročné.

Adam Zreľák v drese 1. FC Norimberg. (Autor: TASR/DPA)