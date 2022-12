Lobotka je dnes nepredajný. Ani sto miliónov by nestačilo, tvrdí agent

Lobotka a tučný? On je tréningový stroj. Boli tam možno tri či štyri týždne, čo musel ísť dole s hmotnosťou, najmä po príchode do Neapola. Tam nešlo iba o tuk, ale mal aj veľa svalovej hmoty. Potreboval trošku prispôsobiť fyziognómiu na taliansky futbal," tvrdí hráčsky agent BRANISLAV JAŠUREK zo spoločnosti FairSport.

Od polovice augusta Lobotka nevynechal žiaden zápas, iba za klub ich odohral 21. Ako je možné, že zvládol takú záťaž?

Odkedy vedie SSC Neapol tréner Lucianon Spalletti, tak Stano hral v každom zápase, keď bol zdravý. Vlani mal problémy so zraneniami, lebo ešte nebol zvyknutý na také tempo. Hrať neustále systémom sobota - streda - sobota a celé zápasy nie je iba tak, organizmus si musí zvyknúť. Potreboval jednu dobrú prípravu, kde bude celý čas zdravý. To sa mu podarilo v lete. Spalletti vedel, že idú majstrovstvá sveta, kde Stano hrať nebude. Vedel, že ho môže takto vyťažiť. Je to súhra viacerých dobrých vecí.