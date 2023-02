Dominancia Nórov v biatlone, v šprinte obsadili prvé štyri priečky

V ľahu to bolo náročnejšie, na stojke som už nemal takú hmlu, takže sa mi lepšie strieľalo. Bežalo sa mi celkom dobre, mám z toho dobré pocity. Bol to jeden z lepších výkonov v sezóne," povedal v prenose RTVS Šport.

Z dvojice Slovákov dopadol lepšie Michal Šima, ktorý prišiel do cieľa na 34. pozícii s mankom 2:29,2 min na víťaza a jednou chybou pri streľbe v ľahu. Kvalifikoval sa aj do stíhacích pretekov.

Padla, ale minul som ďalšiu. Na stojke som už nemal hmlu a bolo to dobré. Potom som už išiel naplno do cieľa. Môj plán bol nechať si čo najviac síl do posledného kola a vyšlo to," povedal pre Johannes Thingnes Bö Českú televíziu.

"Dnes to bola rýchlejšia trať, ale kopce nepustia. Tam je to náročné a treba držať tempo. Na nástrele sme nevideli ani terče, miestami sa hmla trochu roztrhala. Po 20 pretekároch to už bolo celkom dobré. V zjazdoch pri rýchlosti okolo 65 km/h je náročné to udržať sa na trati.

S vysilenými nohami po stúpaní som mal dnes viackrát namále. Streľba v ľahu mi nesadla a je to škoda, lebo iba s dvomi nulami by som mal šancu byť vyššie. Získali sme však nejaké body do Pohára národov," povedal Kazár, ktorý sa predstaví aj vo vytrvalostných pretekoch.

Obhajcovia z Pokljuky zlyhali

Pre lídra celkového poradia Svetového pohára a úradujúceho olympijského víťaza v šprinte Johannesa Thingnesa Böa je to štvrté zlato z individuálnych pretekov na MS, dokopy má na konte 26 medailí (14-9-3).