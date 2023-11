Slovensko má nových majstrov vo viacboji, rozhodlo podujatie v Poprade

Športová gymnastika - Poprad

POPRAD. Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Mokošová zvíťazila na medzinárodných majstrovstvách Slovenska. Na podujatí v Poprade triumfovala vo viacboji so ziskom 48,167 bodu pred Poľkou Annou Gemzovou.

Členka tímu Slávia Gymnastické centrum Bratislava sa podľa očakávania stala majsterkou Slovenska. V tejto kategórii bola druhá Adéla Balcová so stratou troch bodov.

Pred dvoma týždňami som sa však rozhodla pre celý viacboj. Sú to asi moje posledné domáce preteky. Za mňa to boli krásne preteky a užila som si to," uviedla Mokošová pre TASR.