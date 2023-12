Budú Ukrajinci bojkotovať olympiádu v prípade účasti Rusov? (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Slovenský obranca Patrik Koch bol povolaný do prvého tímu Arizony Coyotes. V prípade jeho nasadenia v zápase by šlo o tretieho slovenského debutanta v tejto sezóne NHL.

Napodobnil by Martina Pospíšila a Šimona Nemca. Koch bol však po niekoľkých hodinách preradený späť na farmu.

Dvadsaťšesťročný obranca sa mohol stať 97. slovenským hráčom so štartom v NHL, navyše, debutovať mohol v deň svojich narodenín. V doterajšom priebehu AHL nastúpil v drese tímu Tucson Roadrunners do 14 zápasov. Do štatistík si pripísal jeden gól a tri asistencie.

V Amerike hráva medzi profesionálmi len prvý rok. "Kojoti" si tvrdého beka vyhliadli v minulom ročníku vo Vítkoviciach či v drese slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta. Podpísal tu ročný kontrakt.

Viac k téme:

Budú Ukrajinci bojkotovať olympiádu?

Vojnový konflikt na Ukrajine, ktorú vo februári 2022 napadli ruské vojská, výrazne zasiahol aj svetový šport.

Mnoho ruských športovcov sa ocitlo v medzinárodnej izolácii, neštartujú na vrcholných podujatiach, Rusko neorganizuje žiadne veľké šampionáty, prestížne preteky či turnaje.

Budú Rusi napriek pretrvávajúcej vojne štartovať na olympijských hrách 2024 v Paríži? A za akých podmienok?