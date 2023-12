Dúbravka je späť, ale možno nie na dlho a odfúkol Vlhovej šance vietor? (Sportnet podcast)

Martin Dúbravka má šancu znovu sa usadiť medzi troma žrďami Newcastlu United. Zranenie brankára Nicka Popea je vážnejšie a podľa britských médií podstúpi operáciu. Hrať by nemal minimálne päť mesiacov.

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

BRATISLAVA. Je utorok 5. decembra a 41. narodeniny oslavuje bývalý brankár Ján Mucha, ktorý odohral za futbalovú reprezentáciu 46 duelov, vrátane všetkých štyroch na MS 2010, kde pomohol tímu k postupu do osemfinále.

Nepríjemnú informáciu pre Dúbravku priniesol Daily Mail. Klub má totiž lanáriť Davida de Geu, ktorému Slovák kryl chrbát počas hosťovania v Manchester United. Výhodou 33-ročného Španiela je aj fakt, že po odchode z Old Trafford je ešte stále voľným hráčom a do klubu by tak mohol prísť zadarmo.

Odfúkol Vlhovej šance vietor?

Petra Vlhová kritizovala podmienky v kanadskom stredisku Mont-Tremblant, kde sa cez víkend uskutočnili dve podujatia Svetového pohára v obrovskom slalome.

Druhé kolo nedeľňajších pretekov výrazne ovplyvnilo počasie. Elitné pretekárky po prvom kole s výnimkou Talianky Federiky Brignoneovej v silnom vetre a snežení v druhej jazde strácali.