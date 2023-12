Veľká šanca pre Dúbravku. Brankárska jednotka Newcastlu si nezahrá dlhšie obdobie

Zranenie brankára Nicka Popea je vážnejšie a podľa britských médií podstúpi operáciu. Hrať by nemal minimálne päť mesiacov, čo by mala byť veľká šanca pre slovenského gólmana, ktorý v zápasoch reprezentácie ukázal skvelú formu a pričinil sa o postup Slovenska na EURO 2024.

„Magpies sú optimistickí. Veria, že Pope nebude mimo hry dlhšie ako päť mesiacov a môže sa vrátiť pred koncom sezóny,“ píše dailymail.co.uk.

Pope prišiel do Newcastlu za desať miliónov libier z Burnley v júni 2022. Tréner považuje jeho zranenie za veľkú stratu.

„Je to pre nás obrovská rana. Zvyčajne je to tak, že to vyzerá neškodne, ale je to vážne zranenie. Nick vyzeral utrápene,“ po zápase povedal manažér Newcastle United Eddie Howe.

Dúbravka síce loptu zo siete vyťahoval, no gól pre ofsajd neplatil. Proti klubu, kde bol na hosťovaní si tak udržal čisté konto.

„Nastúpil v zložitej situácii s desiatimi minútami do konca a s tesným náskokom. To pre brankára nie je príjemné, takže ho musím pochváliť, že to zvládol tak dobre,“ dodal Howe.

Okrem Dúbravku má Newcastle do brány Lorisa Kariusa, ktorý v minulej sezóne čelil Manchestru United vo finále Carabao Cupu a Marka Gillespieho, ktorý od svojho návratu do klubu v roku 2020 ešte neodohral ligový zápas.