Cavendish je kráľom etáp. V Madride trvá záujem o Hancka (Sportnet podcast)

Cavendish zdolal v špurte druhého Belgičana Jaspera Philipsena, tretí bol Nór Alexander Kristoff.

V piatej etape tohtoročnej tour s cieľom v Saint-Vulbas bol násilnejší, zdolal oveľa mladších súperov a v 39 rokoch sa dostal na čelo historickej tabuľky.

Peter Sagan Cavendishovi venoval strohé, no veľavravné vyjadrenie na sociálnej sieti Instagram: “Sir Mark Cavendish is the king”.

Viac k téme:

Kelemen s novou zmluvou

Druhým Slovákom so zmluvou v novom klube NHL sa stal Miloš Kelemen. Utah Hockey Club to oznámil na oficiálnych stránkach.

Kelemen sa s vedením organizácie dohodol na ročnej zmluve. Jej detaily zatiaľ nepoznáme, bude však dvojcestná.

Znova sa tak pokúsi preraziť v NHL. V uplynulých dvoch sezónach odohral v najlepšej súťaži sveta 24 duelov so ziskom gólu a asistencie.