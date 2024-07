Nechcel skončiť, bral minimálny plat. Cavendish sa nevzdal sna a gratuluje mu aj Sagan

Rodák z ostrova Man sa počas rozhovoru objal aj so šéfom tímu Astana Aleksandrom Vinokurovom. Práve on má veľkú zásluhu na tom, že Cavendish neukončil kariéru, hoci to po sezóne 2023 plánoval.

"Sám tomu neverím. Urobili sme presne to, čo sme chceli urobiť. Tím hazardoval, keď ma zobral, ale dokázali sme to," povedal Cavendish.

"Stále sme mu verili. Nielen posledné mesiace, ale rok. Keď Mark vlani prišiel do Paríža, tak som mu povedal, že je to na ňom či chce ešte rok pokračovať, pretože jazdec ako on nemôže takto skončiť.

Vravel som mu, že sa pokúsime to dotiahnuť do konca. Keď to vyjde bude to skvelé, keď nie, bude to ok. Napokon mi povedal: Vino, ešte to rok potiahneme. Za týmto úspechom je veľa práce," povedal Vinokurov pre Eurosport.