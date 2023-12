Weiss zaplatil za večeru. Mám triezvu hlavu, najlepší zápas pod mojím vedením, tvrdil (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Sedemnáste kolo Niké ligy sa začalo piatkovým šlágrom hracieho víkendu medzi Žilinou a Trnavou. Šošoni tento zápas dokázali vyhrať najtesnejším rozdielom 1:0. To znamená, že “spartakovci” strácajú na Žilinčanov päť bodov. Reakciu trénera Michala Gašparíka nájdete v podcaste.

V sobotu sledovali diváci najvyššiu výhru sezóny. Postaral sa o ňu bratislavský Slovan, ktorý sfúkol Podbrezovú výsledkom 6:0. Pre trénera “belasích” Vladimíra Weissa staršieho to bolo podľa jeho slov najlepšie víťazstvo pod jeho vedením. Jeho zverenci si tak mohli užiť “papaníčko” na účet “vedúcka”, hráčom totižto sľúbil večeru.

V ďalších zápasoch videli diváci už len jednu výhru, a to v Ružomberku, ktorý zdolal Banskú Bystricu 2:1, pričom v druhom polčase otáčal stav stretnutia z 0:1. Takto to zhodnotil tréner Bystrice Mário Auxt. Remízy sa zrodili v zápasoch Dunajskej Stredy s Trenčínom, Michaloviec so Skalicou a Zlatými Moravcami s Košicami.

Viac k téme:

Slafkovský sa pobil a rozhodol z nájazdu

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský po prvýkrát v kariére NHL skóroval v samostatných nájazdoch. Rozhodol o výhre Montrealu nad Buffalom 3:2 v noci zo soboty na nedeľu.

Brankárovi Devonovi Levimu nedal šancu. Tesne pred ním zamiešal puk, prehodil si ho do bekhendu a rozhodol. Okrem prvého gólu v nájazde sa aj prvýkrát pobil.