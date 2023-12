Tvár mu zdobila krv aj úsmev. Slafkovský pokoril ďalší slovenský rekord

Inak to nebolo ani v v noci zo soboty na nedeľu. Proti Buffalu Sabres potvrdil hernú pohodu a rozhodol o výhre 3:2 šikovným blafákom v nájazdovej lotérii. Spôsobom jemu vlastným môžeme poznamenať, že Devona Leviho poslal "do bufetu".

Svedčí to o raste draftovej jednotky. Slovenský talent bol dlho kritizovaný, za výkony aj nedostatok bodov. Dojmy z jeho hry sú však v jeho druhej sezóne v NHL poväčšine opačné.

A do šatne poslal protihráča Connora Cliftona. S omnoho skúsenejším zadákom sa totiž pobil a hanbu si neurobil.

Zvládol reparát

Nájazdovú fintu, akou obalamutil brankára "šablí", neskúšal po prvý raz. Podobným spôsobom mohol rozhodnúť pred dvoma týždňami proti San Jose Sharks, keď sa mu puk v poslednej chvíli skĺzol z čepele a chýbali centimetre.

"Keď som to skúšal naposledy v San Jose, nepodarilo sa mi to. Dnes som zvládol reparát. Máme dva body a to je skutočne dôležité," vyhlásil.

VIDEO: Víťazný samostatný nájazd Juraja Slafkovského