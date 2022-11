Výber šéfredaktora: Vlhová už má päť sobov, možno získa aj ťavu

Kráľovstvo s bohatými náleziskami ropy v poslednom čase hostilo napríklad zápas o titul majstra sveta v boxe medzi Oleksandrom Usykom a Anthonym Joshuom, taliansky aj španielsky superpohár vo futbale, konajú sa tu najštedrejšie dotované dostihy na svete, Veľká cena F1 alebo Raly Dakar.

V roku 2029 bude Saudská Arábia tiež dejiskom Ázijských zimných hier v stredisku Trojena. Áno, zimných. Na reklamnom videu a fotografiách, ktoré vyzerajú ako z filmu Avatar, sa môžete preniesť do blízkej budúcnosti. Stredisko majú otvoriť už v roku 2026. Všetko to má stáť niekoľko stoviek miliárd dolárov a keďže v blízkom čase väčšina z nás nepresadne na bicykle ani do elektromobilov, je jasné, kde ich Saudská Arábia vezme.

A čo to znamená pre Petru Vlhovú? Ak jej vydrží zdravie, nie je vylúčené, že o štyri roky by k sobom z fínskeho Levi mohla pribudnúť ďalšia netradičná trofej - ťava z Trojeny. O tom, čo nás možno čaká a neminie, písal Miloslav Šebela.

Priekopník Salming

Vo Švédsku sa zvykne s trochou zveličenia vravieť, že každý švédsky hokejista, ktorý zarába v NHL, by mal odovzdať aspoň jedno percento z platu Börjemu Salmingovi.