Olympiáda, EURO aj elita na Slovensku. Aké TOP športové podujatia budú v roku 2024?

V závere mesiaca sa v Osrblí stretnú kvalitní pretekári na ME v biatlone. Do súťažného diania sa vráti aj Anastasia Kuzminová.

Netradične sú v zozname aj MS v hokeji žien do 18 rokov, ktoré od 6. do 14. januára hostí švajčiarske mesto Zug.

Lopušanová pred rokom vyhrala kanadské bodovanie so ziskom 12 bodov (9 gólov a 3 asistencie) a stala sa aj najužitočnejšou hráčkou turnaja. Slovenkám pomohla ku konečnému 6. miestu.

Už od 10. januára sa konajú ME v hádzanej, ktoré hostí Nemecko a turnaj potrvá do 28. januára.

Šampionát bude atraktívny najmä vďaka návratu trojnásobnej olympijskej šampiónky Anastasie Kuzminovej do súťažného kolotoča.

Koncom januára hostí Slovensko ďalšie vrcholové podujatie. V Osrblí sa od 24. do 28. januára uskutočnia ME v biatlone.

Turnaj sa odohrá od 25. apríla do 5. mája vo fínskych mestách Espoo a Vantaa. Slováci budú chcieť napodobniť vlaňajší postup do semifinále, keď nakoniec obsadili 4. miesto.

Po vlaňajšom úspechu slovenských mladíkov môže byť zaujímavý aj šampionát hokejistov do 18 rokov.

Priaznivci zimných športov sa môžu tešiť aj na MS v biatlone, ktoré nebudú ďaleko od Slovenska. Od 7. do 18. februára ich bude hostiť české Nové Město na Moravě.

MS v hokeji 2024 - Praha, Ostrava

/10 - 26. máj/

Záujem slovenských fanúšikov bude určite smerovať aj k MS v hokeji, ktoré budú dostupné aj pre nich.

Od 10. do 26. mája sa totiž uskutočnia v českých mestách Praha a Ostrava. Priaznivcom zo Slovenska hrá do karát aj to, že sa slovenskí hokejisti predstavia v ostravskej skupine B.

Úvodný duel odohrajú hneď v prvom hracom dni, keď nastúpia proti Nemecku. Postupne ďalej vyzvú Kazachstan, USA, Poľsko, Francúzsko, Lotyšsko a skupinu zakončia duelom so Švédskom.

Obhajcom titulu z Tampere a Rigy sú Kanaďania, striebro brali Nemci a bronz senzačne domáci Lotyši. Slováci obsadili v skupine B 5. miesto a nepostúpili do štvrťfinále.