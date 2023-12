Spoločný postup. Košické kluby apelujú na vyplatenie sľúbených dotácií od mesta

Chýbajúce financie sa pokúsi vykompenzovať obmedzením bežných výdavkov vrátane financií smerujúcich do zabezpečenia obvyklých potrieb mesta.

KOŠICE. Košické športové kluby apelujú na vyplatenie sľúbených dotácií od mesta. Tie sú ohrozené po tom, čo mesto Košice vstúpilo od 1. decembra do krízového režimu.

Ak mesto nevyplatí dotácie, s ktorými sme počítali a ktoré boli schválené uznesením, tak sa dostaneme do vážnych problémov. S týmito peniazmi sme počítali. Viacerí sme si museli požičať, aby sme preklenuli to čakanie na sľúbené financie," uviedol tréner vodných pólistov ŠK Hornets Košice Karol Bačo ml.

"Ide nám o vyplatenie minimálnych dotácií pre športové kluby. Zdôraznili sme, že ide o mládež a nie o A-tímy, bez ohľadu na to, o aký šport ide. Dotkne sa to 7400 registrovaných mládežníckych športovcov, no to číslo je v skutočnosti ešte väčšie. Je to masa detí.

Tie by podľa schémy mali získať od 700 do 60-tisíc eur. Definitívu dá pravdepodobne zasadanie mestského zastupiteľstva, ktoré je na programe v utorok 12. decembra.

Spoločná iniciatíva športových klubov je pochopiteľná a majú na to legitímne právo. Spomínané peniaze očakávali a zaradili si ich do rozpočtov. Verím, že sa podarí situáciu zvládnuť tak, aby sme mládežnícky šport udržali aj pre budúce fungovanie," povedal Švec.

"Už dlhodobejšie sme poukazovali na to, že táto situácia môže vzniknúť. Ešte v septembri boli prognózy o vyplatení podielových daní iné, než je realita za október a november. Vznikol nám deficit v objeme asi 5 miliónov eur.

"Hrozí významné obmedzenie tréningových možností. Možno sa nebudeme rozprávať o mládežníckom športe, ale iba o krúžkoch. Športové kluby zabezpečujú, že deti sú dennodenne na športoviskách a nemajú čas na nežiadúce aktivity. Ak by sme to robili ako krúžky, tak by chodili zriedkavejšie.

Mládežnícky šport má silný sociálny aspekt. Na to my poukazujeme a preto apelujeme na všetkých, ktorí rozhodujú o financiách pre mládežnícky šport. Myslím si, že každý športovec verí, že to bude mať šťastný koniec.

Chcem vyzvať všetkých, ktorí to môžu ovplyvniť, aby pomohli košickému športu, ktorý je už aj tak finančne poddimenzovaný," uviedol Bačo, ktorý prezentoval spoločný postoj košických klubov na tlačovej konferencii, na ktorej boli prítomní aj zástupcovia hokejového klubu HC Košice, futsalového Podpor pohyb, basketbalového Young Angels a ďalších.