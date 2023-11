Šikana v športe? Kluby ju neriešia, prípady skôr ututlávajú, tvrdí psychológ

Keď si nedávno bývalí hokejisti Boris Valábik a Marián Gáborík pozvali do podcastu Boris & Brambor prezidenta hokejového zväzu Miroslava Šatana, bola o nich reč.

Počuli ste príbehy o športovcoch, ktorí už v začiatkoch kariéry museli čeliť problémom, hoci tie nemali so športom nič spoločné.

Zažili ste ako bývalý futbalista šikanu v športe?

Našťastie nie, nemám skúsenosť ani s rolou človeka, ktorý by bol šikanovaný a ani som počas svojej kariéry v žiadnom tíme neregistroval prípady zjavnej šikany. Neviem teda posúdiť, ako by som niečo také prežíval alebo ako by som sa správal.

Na druhej strane, športovec zažije počas života veľa kolektívov. Aj keď si nepamätám situácie, kde by správanie sa malo jasné črty šikany, vybavujem si dosť situácií, v ktorých bol niekto ponižovaný, bolo mu ubližované alebo sa ho snažili zastrašiť.