Trénovali tam Molnár či Galád. Na štadióne bývalého druholigistu sa pasú kozy

DUBOVÁ / NEMECKÁ. Bol to obyčajný dedinský futbalový tím, ktorý sídlil v dvetisícovej obci Nemecká na Horehroní. V osemdesiatych rokoch pôsobil len v okrese, no začiatkom deväťdesiatych prišla jeho zlatá éra.

„Boli sme veľmi blízko a mrzelo nás to. Napriek tomu to bol najväčší úspech v histórii klubu.

„Sledovali sme to v televízii. Púchov hral v Európe, no my sme išli opačným smerom,“ povzdychol si.

V odvete zhoreli Púchovčania v katalánskom ohni 0:8, no i tak si vyslúžili uznanie. Zápolenia so španielskym gigantom sú dodnes považované za najpamätnejšie momenty slovenského futbalu.

„Fabrika nás prestala podporovať, preto sme sa prihlásili do štvrtej ligy. Majitelia už nemali taký vzťah k športu, preto to začalo upadať. Spolu s futbalom padol aj volejbal,“ prezradil Babka.

„Bez peňazí sa nedá robiť žiadny šport. Na jednej strane to bolo človeku ľúto, no na druhej strane to chápem. Dávať peniaze do športu na dedinskej úrovni je ako hádzať ich do potoka. Okrádate tým svoju rodinu.

Malé kluby dnes fungujú na dobrodruhoch, ktorí sa chcú zviditeľniť. Zarobiť zo športu dokáže na Slovensku možno len pár veľkých klubov ako napríklad Žilina,“ tvrdí.

Pozerá videokazety

Štadión v Dubovej zarástol a tribúny boli rozobraté. Na miestach, kde sa hrala druhá liga, sa dnes pasú kozy či ovce.

Hlavná budova zhorela spolu s mnohými fotografiami z tohto obdobia.

Vedľa je opustená chátrajúca nemocnica, ktorá slúžila zamestnancom továrne Petrochema.