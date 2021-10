Toto sa nedeje nikde na svete. Hanba, vravel tréner Trnavy

Malo to byť veľké derby a boj o prvé miesto v tabuľke medzi tradičnými rivalmi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Po približne štvrťhodine hry však na ihrisko vtrhli diváci, ktorí spôsobili výtržnosti a pobili sa. Po dlhej prestávke duel rozhodcovia ukončili. "Všetci od nás z klubu sme to chceli dohrať, ale Slovan na čele s majiteľom to od prvej sekundy už dohrať nechceli," vraví pre Sportnet tréner Spartaka Trnava MICHAL GAŠPARÍK.

Ako to vnímate? Stanovisko musia povedať kompetentní. Nás to mrzí. Mal to byť sviatok futbalu, ale nakoniec je z toho hanba. Treba sa z toho poučiť. To sa nedeje už skoro nikde na svete.

Treba tomu predísť. Mrzí nás to. Chceli sme hrať. Chceli sme to dohrať. My sme si dnes verili na Slovan. Takto to dopadlo. Zápas so sebou prináša veľké emócie, od začiatku bolo cítiť energiu. Je to rivalita dvoch klubov. Takto to dopadlo kvôli pár idiotom, doplatí na to klub a všetci ľudia, ktorí sa na to tešili.

Museli ste odísť do kabíny. Chceli ste to dohrať? Všetci od nás z klubu sme to chceli dohrať, ale Slovan na čele s majiteľom od prvej sekundy už to dohrať nechceli. Ich stanovisko bolo, že sa tu necítia bezpečne.

Ako ste sa cítili, keď ste videli, čo sa deje? Ako z iného sveta. Toto už nikde inde nevidíte. Toto sa už nemôže stať. Treba takýmto situáciám predchádzať. Nebáli ste sa? Potom už áno, keď sa to tam zbiehalo. Naša fyzioterapeutka tam zašívala nášho hráča a zrazu na ňu kričali, nech uteká. Toto sú veci, ktoré neočakávate, že sa môžu stať na Slovensku v 21. storočí. Potom sme už sťahovali hráčov a utekali sme do kabíny.

Na ihrisko vtrhli desiatky až stovky fanúšikov. Hrali ste v Poľsku i v Česku. Zažili ste niečo podobné? Zažil som prerušené derby, ale vždy sa zápas dohral. Toto bol extrém. Toto som fakt nezažil. Pamätám si derby, keď sme na Pasienkoch vyhrali 1:0 a dal som aj gól. Zápas bol tiež prerušený. Vždy sa to dohralo. Zápas bude mať dohru za zeleným stolom. Aký verdikt očakávate? Neviem, aké sú regule. My len môžeme dúfať, že nám to neskazí rozbehnutú sezónu a klub na to nedoplatí. Dúfam, že nebude kontumácia a neprídeme o tri body. A že nám nezavrú štadión. Doteraz sme boli na víťaznej vlne. Je správne, že sa zápas ukončil? My sme to chceli dohrať, boli sme nabudení. Verili sme si. Mali sme obrovskú podporu na tribúnach. Ťažko povedať. Možno, ak by sa vypratali sektory, tak by sa to dalo dohrať. Nemyslíte si, že zlyhala usporiadateľská služba? Toto ja neviem, do tohto ako tréner nevidím. Tým, že šlo o takéto derby a hral prvý tím proti druhému, tak treba myslieť aj na toto.