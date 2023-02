VIDEO: Snoubordista Jaroš prezradil ciele, na MS chce byť v top10

BRATISLAVA. Slovenský snoubordista Samuel Jaroš by na blížiacich sa MS v Bakuriani považoval za úspech umiestnenie do top 10.

Po týždňovej odmlke bude 4. marca bojovať v kvalifikácii o postup do finále Big Air.

Ide na sústredenie

Pred šampionátom by mal zverenec trénera Mateja Matysa absolvovať sústredenie vo Švajčiarsku.

"Bude v Laaxe, kde bolo v januári aj podujatie Svetového pohára. Je to asi najviac freestyleovo zamerané stredisko v Európe. Chceme práve tam využiť možnosť zintenzívnenia prípravy.

Chceme si požičať skúter, lebo jedna jazda so skútrom trvá asi päť minút a na lanovke dvadsať. Takže chceme čo najlepšie využiť čas, ktorý budeme mať na tréning. Veľa bude záležať aj od počasia, ale malo by byť slnko a verím, že to tak vydrží," povedal Matys.

VIDEO: Samuel Jaroš pred MS v snoubordingu 2023