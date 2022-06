Zranil sa po minúte. Borbélyho za nomináciu hráča pôvodne kritizovali

Slováci už vo štvrtok vyzvú Azerbajdžan, a to opäť v hlavnom večernom čase o 20.15 hod.

KOŠICE. Slovenskí reprezentanti napĺňajú svoje vysoké ciele a očakávania fanúšikov na domácich ME v malom futbale 2022 (EMF EURO) .

Tréner Ladislav Borbély však bude mať značný problém so skladaním základnej zostavy. Chýbať mu môžu viacerí útočníci.

„Stratili sme troch nosných útočníkov a teraz mám bolehlav z toho, ako sa s tým vysporiadame. Budeme sa musieť zahrať na Davida Copperfielda a vyčarovať niečo, aby sme boli ofenzívne príťažliví,“ povedal po zápase.

Urobil hlúposť hráč alebo rozhodca?

Slováci večer s určitosťou nastúpia bez útočníka Adama Bombicza. Ten videl červenú kartu v poslednej minúte osemfinálového súboja s Gruzínskom.

Po strelení druhého gólu vyskočil na reklamné bannery a radoval sa so sektorom rodinných príslušníkov slovenských reprezentantov. Rozhodca mu za to ukázal druhú žltú kartu.

„Bannery nepreskočil, takže by to asi nemalo byť proti pravidlám. Ale ak ich porušil, tak je to veľká škoda pre Slovensko, ale aj hlúposť toho hráča,“ hovoril rozhodca Ľuboš Micheľ ako spolukomentátor RTVS.