Mladí Slováci sa priblížili postupu na ME. Slovincom nedali šancu

Kvalifikácie ME vo vodnom póle do 19 rokov 2022 - skupina C

Slovensko - Slovinsko 15:8 (4:1, 6:1, 1:2, 4:4) Góly Slovenska: Adamec 4, M. Kleščinský a Tabačar po 3, Iliaš a Zolovčík po 2, Mihál 1

KOŠICE. Vodní pólisti Slovenska do 19 rokov zvíťazili nad Slovinskom 15:8 vo svojom druhom zápase na kvalifikačnom turnaji ME. V skupine C to bolo pre nich v druhom zápase druhé víťazstvo, po ktorom sa priblížili k postupu. Na záverečný turnaj ME sa prebojujú z 5-člennej košickej skupiny dva najlepšie tímy a z celej kvalifikácie aj najlepší tím umiestnený na 3. mieste. Slovenskí reprezentanti nastúpia na ďalší zápas v sobotu od 20.00 proti Česku.