Najlepší strelec ME sa narodil vo Zvolene. V ruskom drese túži zdolať Slovákov

"Bude to náročný zápas, možno ešte ťažší ako ten proti Nórsku, pretože Slováci hrajú doma, majú na svojej strane divákov a podávajú veľmi dobré výkony. Určite budú motivovaní," povedal pre webstránku EHF EURO rodák zo Zvolena Žitnikov.

KOŠICE. Hádzanárov Slovenska čaká v pondelok rozhodujúci duel o postup do hlavnej fázy domácich ME. Na istotu postupu potrebujú zdolať lídra základnej F-skupiny Rusko aspoň šesťgólovým rozdielom.

Žitnikov nastrieľal v doterajších dvoch dueloch v košickej Steel Aréne 11 gólov a prispel nimi k triumfom nad Litvou (29:27) a nečakane aj nad Nórskom (23:22).

Zatiaľ stopercentní Rusi sa tak výrazne priblížili k postupu do hlavnej fázy v Bratislave a zaznamenali najlepší štart do ME od roku 2000, keď napokon získali strieborné medaily.

"Som šťastný, akou hrou sa tu prezentujeme. Sme navyše veľmi dobrá partia. Viacero hráčov nám chýba pre zranenia alebo pre covid, napriek tomu sme vybojovali dve výhry a hráme dobre."