ONLINE prenos: Slovensko - Poľsko (ME 2022 v malom futbale)

Situácia v skupine A po dnešnej výhre Talianska 4:3 nad Belgickom je nasledovná.



Na čele sú Slováci so štyrmi bodmi o skóre pred Talianskom (3:1 voči 6:8), našim reprezentantom stačí na postup z prvého miesta neprehrať.



Na postup z druhej priečky by sme Poliakom mohli podľahnúť o tri zásahy, Poľsko by tak postupovalo z prvého miesta, my z druhého a Taliani by sa museli obzerať po tímoch z ostatných skupín, ktoré skončili na tretích pozíciách.