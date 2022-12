Ak Slováci skončia poslední, trénerov pošlite na Ukrajinu, vraví fínsky expert

"V slovenskom tíme je ohromná individuálna kvalita. Pokiaľ ju tréneri nedokážu zužitkovať a postúpiť zo skupiny, mali by ísť z Kanady rovno na Ukrajinu," vraví v otvorenom rozhovore pre Sportnet fínsky hokejový expert a funkcionár ELMO AITTOLA .

Úvodný zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2023 nevyšiel slovenským hokejistom podľa predstáv. Po prehre 2:5 s Fínskom najviac rezonovala absencia systému.

Slováci vstúpili do stretnutia veľmi zle. Prvých desať minút bol na ľade len jeden tím. Všetko, čo Slováci spravili bolo extrémne pomalé a vo väčšine súbojov boli neskoro. Paradoxne im pomohol prvý gól Fínov, ktorý slovenských hokejistov prebral.

V tretej tretine sa to zlepšilo, no vtedy už bol zápas rozhodnutý. Za pozitívum považujem presilové hry, z ktorých dokázali Slováci dve využiť a tiež disciplinovanosť. Nerobili hlúpe a zbytočné fauly.

V druhej tretine chceli hrať agresívnejšie. Začali už napádať s dvoma hráčmi, ale Fínom to nerobili problémy, pretože strelili postupne tri góly a bolo prakticky po zápase. Za jednoznačne najväčší problém v slovenskej hre považujem absolútny nedostatok akéhokoľvek systému.

Patrika Andrisíka po štyroch góloch vystriedal v bráne Matej Marinov. Bol to moment, ktorý mohol Slovákov pozitívne nabudiť?

Výber brankárov bol z môjho pohľadu veľmi zvláštny. Andrisík svojim výkonom vyložene nesklamal, napriek tomu, že dva góly idú na jeho konto.

Pri góle Kemella urobil hrubú chybu obranca Šimon Groch, ktorý nepokryl najlepšieho strelca súpera. Napriek tomu to bola strela, ktorú by mal brankár chytiť. Nebola to neprehľadná alebo rýchla situácia. Pri treťom góle chyboval Šimon Nemec a štvrtý bol predovšetkým o zlom pohybe brankára.