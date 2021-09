Vo štvorhre bude mať Slovensko veľkú výhodu. Nominácia sa však môže zmeniť

"Noro začal veľmi dobre, nedopodával zápas, ale nemôžem mu vyčítať, že spravil niečo zle. Možno dvakrát mierne zaváhal, ale to sú drobnosti. Potom sa Jarry zodvihol, aj v tajbrejku mal Noro šance, škoda, že ešte viac výsledkovo neodskočil. Dôležité však bolo, že ustál začiatok tretieho setu," hodnotil Tibor Tóth výkon Gombosa.

Slovenská jednotka Norberta Gombosa viedol po vyhranom prvom sete 5:3 v druhom, no nakoniec jeho súper Nicolas Jarry dotiahol zápas do tretieho setu.

BRATISLAVA. Kapitán si prial, aby bol po prvom dni stav stretnutia 1:1. Tak sa aj stalo. Hoci z toho bola nakoniec väčšia dráma, ako to pôvodne vyzeralo.

"Bolo výborné byť s trénerom na lavičke, na turnaji mi veľmi radiť nemôže, mal by som za to trest. Dáva mi veľmi dobré taktické rady, cítim sa viac v pohode na lavičke," hovorí Gombos.

Aj Gombos sa zhoduje so svojím trénerom v hodnotení zápasu. Hoci sa stretnutie skomplikovalo, slovenskej jednotke toho nemožno vyčítať veľa.

"Dôležité bolo, že som dobre začal a vyhral prvý set. Aj v druhom sete sa dá povedať, že som až na menšie zaváhania dominoval. No potom som to nedokázal dopodávať. No vedel som, že som nespravil nič zlé," hodnotil.

Premiéra Molčana

"Na Jarrym bola viditeľná nervozita, reprezentačný zápas nehral od roku 2019," hodnotil čilský denník chile.as.com.

V podobnej situácii sa ocitla väčšina hráčov, keďže v roku 2020 sa pre pandemické opatrenia Davis Cup nehral.

Aj stretnutie Slovensko - Čile sa pôvodne malo odohrať už v roku 2020. U Jarryho však vyzeralo obdobie medzi daviscupovými stretnutiami trochu inak.