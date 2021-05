Slováci nebudú ako konzerva. Ich štýl nám sedí, tvrdí český tréner

Je pravda, že Slováci potrebujú na istotu postupu aspoň bod. Česi na definitívu musia získať dva. To, že by sa pred zápasom na takomto scenári dohodli je nepredstaviteľné.

Slovákom drukujem, mám ich rád

Českí hokejisti sa proti defenzívnemu tímu Dánska poriadne natrápili. Tréner Filip Pešán to prirovnal ku konzerve, ktorú museli otvoriť.

Proti Slovensku by to z tohto hľadiska mohli mať jednoduchšie.

„Nechcem nič zakríknuť, ale zápas so Slovenskom by mohol byť pre nás prijateľnejší. Slováci hrajú agresívny a ofenzívny hokej. Tento štýl nám sedí. Mohol by to byť dobrý zápas,“ reagoval Pešán.