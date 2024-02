Slováci začali kvalifikáciu prehrou, s Belgickom držali tempo polovicu zápasu

Aramis Naglič, tréner Slovenska: „Veľmi náročný a fyzický zápas. Cítili sme, čo to znamená top level basketbalu. Mali sme veľký problém nájsť voľné pozície na strely kvôli ich fyzickej obrane. Na doskoku sme boli vyrovnaným súperom, chýbala nám streľba za tri body, ale to všetko vychádza z belgickej hry. Ak chceme ísť hore, tak je dobré vidieť takýto level a hrať takéto stretnutia.“

Timotej Malovec, hráč Slovenska: „Veľmi fyzický zápas, 40 minút sa behalo. Súper využíval svoju veľkosť a atletickosť na doskoku. My sme s tým mali veľký problém. V druhej štvrtine sme sa dotiahli, držali sme sa na rozdiel 3 bodov, ale potom prišli hlúpe útoky, bolo to veľmi statické a neposúvali sme si loptu, čím sa nám súper znovu vzdialil. Už potom bolo veľmi ťažké dotiahnuť takého kvalitného súpera, akým je Belgicko. Žiaľ, prehrávame o 15 bodov.“

Mário Ihring, hráč Slovenska: „Myslím si, že do stretnutia sme vstúpili celkom dobre, otvorili sme to dvoma protiútokmi. Potom nám Belgičania trochu ušli, ale do konca polčasu sme sa dotiahli na štyri body. Tam sme s nimi držali hru, ale potom sme ako keby fyzicky odpadli. Mali sme tam veľa zbytočných strát, vrátane mňa a potom nám ušli. To sa už potom ťažko do zápasu vracalo.“

Dario Gjergja, tréner Belgicka: „Nebál som sa, ale mal som strach, pretože sme dlho neboli spolu. V lete sme mali predkvalifikáciu na olympijské hry, ale išli sme tam s nastupujúcou generáciou hráčov. Chceli sme nájsť balans medzi mladšími a skúsenejšími hráčmi v tíme. Skvelý tímový výkon, 17 minút v prvom polčase bolo veľmi dobrých. Niektoré útoky boli zbrklé, prišli sme tak o 14-bodové vedenie a dovolili sme súperovi vrátiť sa do stretnutia. Po začiatku druhého polčasu sme sa adaptovali, mohli sme nachádzať správne rozhodnutia, pridať do tempa a defenzíva v druhom polčase bola skvelá. Som šťastný, pretože za tri dni sa nedá dať všetko dokopy. Ukázalo sa, že máme dobrú atmosféru, túžbu a chuť, čo sa teraz ukázalo.“

Retin Obasohan, hráč Belgicka: „Pre nás bolo veľmi dôležité hrať správnym spôsobom. Začíname nový kvalifikačný cyklus, máme v ňom veľké ambície. Chceli sme hrať vynikajúco na oboch stranách palubovky a som rád, že sme dokázali zvládnuť kompletne toto stretnutie.“