Weissa hnevá najlepší strelec. Musí schudnúť, prikázal som mu to

„Ak by mal o tri či štyri kilogramy menej, tak by sa v kľúčových situáciách zvrtol lepšie,“ upozornil Weiss.

„Momentálne na to nemá, lebo pribral. Musí zhodiť, prikázal som mu to. Uvidíme, ako sa s tým vyrovná. Bez toho sa nedá hrať taký futbal, aký hral pred mesiacom,“ dodal Weiss.

„Som naňho nahnevaný, nemá tú hmotnosť, akú by mal mať na ten post. Nerobí to, čo si vyžaduje jeho schopnosť, jeho dravosť a rýchlosť,“ pokračoval Weiss.

„Trošku som ho pochválil ja, aj vy novinári. Niekedy to má opačný efekt. Verím, že sa vráti do starých koľají,“ pokračoval Weiss.

„Dnes je to iný Eza, ale to platí pre všetkých. Ale pri ňom by som sa pristavil.“

„Je to jeden z hráčov, od ktorého čakám viac. Má výbornú školu, dobré základy, to čo sa nedá naučiť,“ upozornil Weiss.

Dvadsaťpäťročný Kolumbijčan sa desať minút pred koncom zranil. Keďže Sereď krátko predtým vyčerpala už všetky štyri striedania, nemal ho kto nahradiť.

„Išli sme trošku do rizika, posilnili sme ofenzívu. Mám poučenie, že nemôžem vystrieľať všetky patróny. Hurtado je časovaná bomba, ošetrujú ho tak štyrikrát za zápas,“ krútil hlavou Jarábek. A povzdychol si.

„Asi to robí jeho manželka, pretože má veľa kilogramov, ako Henty. Hurtado má stále problémy s trieslami, asi to z toho vyplýva. Je to pravda, ale to vravím iba tak na odľahčenie,“ smial sa Jarábek a dodal.

„Sťažujú sa susedia. Môžete to vypátrať,“ uzavrel tréner Serede.