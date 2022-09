Slovan sa pripravuje na Vilnius. Nemyslím si, že to bude ľahké, vraví Green

Víťaz každej z ôsmich skupín postúpi do osemfinále play off, mužstvá na druhých miestach absolvujú baráž, kde budú čeliť ôsmim tímom z Európskej ligy, ktoré obsadili tretiu priečku.

Na rozdiel od domácej odvety 3. predkola EL, v ktorej na strely z 11 m podľahli Olympiakosu Pireus (2:2 pp, 3:4 z 11 m). Tento duel poslal do rozstrelu vyrovnávajúcim zásahom Andre Green.

V odvete play off proti HŠK Zrinjski Mostar (2:1 pp, 7:6 z 11 m) ich v poslednej minúte predĺženia zachránil svojím druhým gólom v zápase Eric Ramírez a následne triumfovali v jedenástkovom rozstrele.

Slovanisti sa do skupinovej fázy EKL prebojovali za dramatických okolností.

"Ani neviem, ako to opísať, ale európske večery sú niečím špeciálne. Cítim niečo iné na štadióne, medzi fanúšikmi, zápasy sa hrajú pod svetlami a cestujeme po celej Európe. Je to jednoducho iné. Sme plní očakávaní.

"Ľudia si možno povedia, že Litva nie je až taká futbalová krajina, ale to vôbec nehrá úlohu. Vôbec si nemyslím, že to bude ľahké. Tieto tímy sú v skupine z nejakého dôvodu. Musíme byť veľmi koncentrovaní od prvej minúty.

Som presvedčený, že pred domácim publikom dáme do toho všetko. Očakávam ťažký zápas, no urobíme všetko pre to, aby bol pre nás úspešný."

UEFA potvrdila súpisku Slovana pre EKL, na ktorej figuruje 25 hráčov. Po zraneniach sa na ňu vrátili kapitán Vladimír Weiss ml. a Ibrahim Rabiu.