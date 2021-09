Slafkovský získal najemotívnejšie striebro. Možno to bol môj posledný šampionát, vraví

Na MS vo vodnom slalome v Čunove ho od zlatej medaily delili centimetre, preto v cieli krútil hlavou. Na domácej vode chcel zlato, pretože, ako uviedol, bol to možno jeho posledný šampionát.

"Prvý dojem, ktorý som mal v cieli, bol ten, že sen o zlate sa rozplynul. Na druhej strane nádej na medailu žila, takže ma hneď premohla eufória. Predviedol som skvelú jazdu a to, čo robili ľudia na brehu, bolo neskutočné.

Až mi zimomriavky behajú po chrbte aj teraz. Našťastie som zostal strieborný, ale mrzí ma tých 15 stotín, mohlo to byť ešte veselšie."

Kľúčový moment na trati opísal takto: "Vedel som, že si tam musím dať pozor. Keď som bol v nájazde, bolo to ešte dobré, ale potom som musel hnať loď. Chýbali mi asi dva centimetre, inak by sme mali doma zlato. Teraz to vyšlo v môj neprospech."