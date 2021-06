Návrat starých dresov. Na EURO vstupujú aj hráči slovenskej ligy

AMSTERDAM, BUKUREŠŤ. V nedeľu je na programe kompletné prvé kolo skupiny C. Holandsko a Ukrajina si zmerajú sily ako favoriti na postup, Rakúsko a Severné Macedónsko ako outsideri. Redakcia portálu Sportnet.sk opäť odhadla konečné umiestnenie tímov v skupine a najväčšie opory tímov na EURO 2020.

Skupina C na EURO 2020 / 2021. (Autor: Sportnet, Reuters)

Ukrajine zostala na dresoch sláva i Krym Viete, aký je rozdiel medzi EURO 2020 a EURO 2021? Na Ukrajine áno. Zverenci Andrija Ševčenka boli v čase kvalifikácie postrachom pre všetkých – aj pre majstrov Európy, ktorých nechali v tabuľke za sebou. Ako jeden z piatich tímov ani raz neprehrali, postúpili z prvého miesta pred Portugalskom. Od prehry so Slovenskom v novembri 2018 viedli sériu 12 zápasov bez prehry.

Teraz? V marcovej kvalifikácii Ukrajina remizovala s Fínskom (1:1) i Kazachstanom, v májovej príprave dokonca s Bahrajnom (1:1)...

Ukrajina bola pred EURO 2020 v prvom koši. Skupinu dostala automaticky, pretože všetky ostatné krajiny boli organizátormi. Na úvodný zápas s Holandskom sa tak mohli obe družstvá pripravovať už rok a pol. Posledné výsledky však nasvedčujú, že Ukrajinci zrejme riešia iné problémy. Koniec koncov, v novembri ako jediní pre problémy s koronavírusom kontumovali duel Ligy národov, po čom dokonca vypadli z divízie. Pozrite si oficiálne dresy krajín na EURO 2020 >>> Pred turnajom museli riešiť aj nečakané problémy – UEFA im totiž neschválila dresy, na ktorých mali napísaný slogan „Sláva našim hrdinom, sláva Ukrajine“. Ten skandovali pred siedmimi rokmi demonštranti proti vtedajšiemu prezidentovi Viktorovi Jankukovyčovi. UEFA zakázala slogan „Sláva našim hrdinom“ na prednej strane špeciálnej edície dresov, spája sa totiž aj s nacionalistickými skupinami, ktoré počas druhej svetovej vojny kolaborovali s nacistickým Nemeckom. Heslo „Sláva Ukrajine“ povolila. Ukrajinské dresy pobúrili najmä Rusko, ktorému sa nepáči, že obrys štátnych hraníc na dresoch zahŕňali aj Krym, ktorý Rusi anektovali v roku 2014. Tento politický problém UEFA neriešila.

Oleksander Zinčenko. (Autor: TASR/AP)

Tip na lídra: Oleksandr Zinčenko. Ešte po kvalifikácii by bol v tejto rubrike 36-ročný Andrij Pjatov, skúsený brankár však už dnes nechytá ani za Šachtar. Zinčenko si naopak v strede poľa drží svoj štandard a pre trénera Ševčenka je lídrom. Aj preto sa stal v 24 rokoch najmladším kapitánom ukrajinskej histórie. V strede poľa by mal operovať aj počas EURO, hoci Guardiola vidí talentovaného futbalistu stále na ľavej strane obrany, kde v Manchester City hráva. A hral aj počas finále Ligy majstrov, kde sa predstavil ako tretí Ukrajinec v histórii.

Holanďania sa vracajú po 7 rokoch a 6 tréneroch Pamätáte sa na bronzové medaily z MS 2014? Aj Holanďania na ne často spomínajú. Nie, žeby to bol historický úspech – pred štyrmi rokmi získali aj striebro, rovnako ako dvakrát v minulosti, na EURO skončili štyrikrát tretí a v roku 1988 európsky šampionát vyhrali. Spomínajú však preto, že od roku 2014 medzi elitou chýbali. Holanďania sa nekvalifikovali ani na EURO 2016 do Francúzska a ani na MS 2018 v Rusku, dokonca sa nedostali ani do baráže. Po siedmich rokoch sa vracajú medzi futbalovú smotánku doma v Amsterdame.

Za posledných sedem rokov sa v Holandsku veľa vecí vyvíjalo nesprávnym smerom. Skúsení hráči na moderný futbal nestačili, mladší nedorástli. A van Gaal svojho nástupcu nenašiel. Guus Hiddink to nezvládol, po ňom ani Danny Blind, nedotiahol to ani Dick Advocaat, chvíľu zaskakoval Fred Grim a Ronald Koeman po kvalifikácii odišiel do Barcelony. Holandskú reputáciu na záverečných turnajoch má v rukách Frank de Boer. A po nečakane dlhej pauze medzi elitou bude partii okolo Memphisa Depaya, Frenkieho de Jonga či Matthijsa de Ligta bude nepohorieť v základnej skupine.

Georginio Wijnaldum. (Autor: TASR/AP)

Tip na lídra: Georginio Wijnaldum. Stredopoliar anglického Liverpoolu bude mať na EURO na starosti režírovať útoky Holandska a starať sa o to, aby mal jeho tím hru pod kontrolou. Náročná úloha, ktorú si ale Wijnaldum v reprezentácii vždy užíval, aj preto v posledných šiestich dueloch zaznamenal štyri góly a rovnaký počet asistencií. A na EURO sa bude snažiť tento nástrel zveľadiť.

Rakúsky výber z Bundesligy Prichádzať na turnaj s tým, že ste už sedem polčasov nedali gól, to veru nie je potešiteľná štatistika. Rakúšania naposledy skórovali v marci doma proti Faerským ostrovom – trikrát v prvom polčase. Odvtedy strelecky mlčia, aj v kvalifikácii proti Dánsku (0:4) aj v príprave v Anglicku (0:1) a proti Slovensku (0:0). Tím trénera Franca Fodu ale nikdy strelecky nevynikal. A nik nečaká, že by sa to na EURO malo zmeniť.

Rakúšania sa na EURO predstavili dvakrát – v roku 2008 preto, lebo hrali doma a v roku 2016 preto, lebo im náramne vyšla kvalifikácia. Obe predstavenia však mali na záverečnom turnaji identický výsledok – koniec už v základnej skupine. Na ME nejdú túto bilanciu išlo vylepšovať. Spomenutá negatívna strelecká séria len podčiarkuje posledné zlé výsledky a mizériu, s ktorou Rakúšania na turnaj prichádzajú. Vykúpiť ich zrejme môže len prítomnosť, z pohľadu rebríčka FIFA, najväčšieho outsidera šampionátu.

David Alaba. (Autor: TASR/AP)

Tip na lídra: David Alaba. Podľa niektorých posmešných reakcií jeho avizovaný odchod z Bayernu Mníchov môže znamenať aj jeho koniec v reprezentácii. Tá je totiž výhradne postavená na hráčoch z nemeckej Bundesligy, tréner Foda ich nominoval až 21. Alaba bude patriť k najvýraznejším menám Rakúska a najskúsenejším hráčom v kádri, ktorý sa bude starať najmä o to, aby rakúska defenzíva fungovala a nepúšťala súperov do šancí. No a azda posadí nejaký center na hlavu parťákovi z krídelných priestorov Christophovi Baumgartnerovi. Ten už pred zápasom na tréningu predviedol, že si vie naskočiť.

S. Macedónsko prináša na EURO Fortuna ligu Zatiaľ, čo pri Slovensku zachraňuje reputáciu domácej súťaže len Vladimír Weiss, na účastníkoch slovenskej Fortuna ligy v nominácii vyhráva Severné Macedónsko. Má ich dvoch. Na lavičke. Škoda, že sa pozvánky nedočkali aj Žilinčan Enis Fazlagič, Tomče Grozdanovski zo Zlatých Moraviec či Filip Duranski zo Serede. Fortuna ligu musí reprezentovať len Milan Ristovski, ktorý naposledy hosťoval v Trnave a Tihomir Kostadinov z Ružomberka.

Severné Macedónsko je jediná krajina od 60. miesta v rebríčku FIFA a s Fínskom jediná krajina v druhej polovice stovky. To však nie je žiadna hanba, veď ešte v marci 2017 okupovali v rebríčku 166. priečku. O to motivačnejšie môže pre zverencov Igora Angelovského vyznievať víťazstvo fínskych reprezentantov v sobotu proti Dánsku.

Ako pre Fínov, tak aj pre hráčov Severného Macedónska pôjde o premiéru na veľkom podujatí. O to viac, že ešte pri žrebe kvalifikácie mala reprezentácia iný názov – až od februára 2019 musí používať aj prívlastok „Severná“, aby sa krajina odlíšila od susediaceho regiónu v Grécku. Historické okienko je však asi to najzaujímavejšie na severomacedónskej reprezentácii. V kvalifikácii vo vyrovnanej skupine G prehrali všetky zápasy s Rakúskom a Poľskom, hoc bodovali vo všetkých ostatných, postup si museli vystrieľať v play off Ligy národov. V nej zdolali tesne Kosovo a vo finále Gruzínsko so slovenským trénerom Vladimírom Weissom. Na EURO sa tak dostali viac-menej so šťastím a presne na to sa budú spoliehať aj na záverečnom turnaji.

Goran Pandev. (Autor: TASR/AP)