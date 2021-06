Česi majú zarobené na postup, Anglicku zastavili famóznu sériu

LONDÝN, GLASGOW. Britská skupina rozdelila svoj štart do dvoch dní. Anglicko si užije svoj domáci zápas v nedeľu, Škótsko zase v pondelok. Partiu v skupine na EURO 2020 dotvárajú Chorvátsko a Česko. Skupina má favoritov na postup viac ako postupových miest a preto sľubuje veľkú drámu.

Skupina D na EURO 2020 / EURO 2021. (Autor: Sportnet, Reuters)

Anglicko stavia na pravých obrancoch Ak sa povie tradičný favorit, každému futbalovému fanúšikovi napadne z európskych krajín Anglicko. Na každom podujatí patrilo a stále patrí k ašpirantom na titul, rovnako to bude aj na EURO 2020.

Angličanov do tejto polohy pasoval vždy silný káder so zvučnými menami. Veď ak sa stretli na ihrisku Wayne Rooney, David Backham, Frank Lampard, Steven Gerrard, John Terry a ďalší, každý súper musel mať rešpekt. Je zázrak, že je Anglicko napriek tomu dodnes bez väčšieho úspechu. Ak nerátame zlato a bronz zo 60-tych rokov.

Anglicko • nominácia na EURO 2020 Brankári: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich Albion), Jordan Pickford (Everton) Obrancovia: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City) Stredopoliari: Jude Bellingham (Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds United), Declan Rice (West Ham),Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa) Útočníci: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City)

Ambície tímu prirodzene posilňuje fakt, že ho čaká v podstate domáci turnaj. V skupine odohrajú doma tri duely na Wembley a vo vyraďovacej fáze by ich na tomto šampionáte čakali ďalšie tri zápasy, vrátane finále. Len pri prípadnom štvrťfinále by si zverenci Garetha Southgata odskočili do Ríma.

Anglický tím tradične vzbudzuje rešpekt, od Harryho Kana po mladého Jadona Sancha má veľkú silu, minimálne na papieri. Tá najväčšia je však na poste pravého obrancu. Až desať z nich má totiž trhovú hodnotu aspoň 17 miliónov eur a aj preto sa v nominácii objavili Walker, Trippier, James a Alexander-Arnold. Nastúpia všetci?

Harry Kane. (Zdroj: SITA/AP)

Tip na lídra: Harry Kane. Ak by ste sa v stávkovej kancelárii rozhodli staviť na najlepšieho strelca šampionátu, najnižší kurz nájdete práve pri ňom. Opora Anglicka, možno finalistu turnaja, je na zodpovednosť zvyknutá. V drese Tottenhamu strelil aj v tejto sezóne viac ako tridsať gólov a dva z nich strelil aj pri dvoch kvalifikačných stretnutiach v marci tohto roka. Vicemajster nie je medzi favoritmi Chorváti štartovali na majstrovstvách sveta päťkrát - dva razy získali medailu, trikrát skončili už v skupine. Na EURO sa im darilo ešte menej, na medailový úspech márne čakajú.

Prečo by to malo byť teraz iné? Úradujúci vicemajster sveta neprichádza na európsky turnaj v ideálnom rozpoložení. Aj preto Chorvátov nenájdete medzi favoritmi ME. So striebrom na krku sa rozhodli postupne ukončiť reprezentačnú kariéru Mandžukič, Rakitič či Subašič. Generačnú výmenu dostal na robotu Zlatko Dalič a pri veľkom počte využitých formácií a prehier sa zdá, že zatiaľ nenašiel ani správnu taktiku, ani zloženie. Otázka však znie, kedy boli Chorváti v ideálnej situácii? Pri štvrťfinále v roku 2008 sa im tiež nedávali veľké šance a veľký chaos to bol aj o desať rokov neskôr pred strieborným svetovým šampionátom.

Chorvátsko • nominácia na EURO 2020 Brankári: Lovre Kalinič (Hajduk Split), Dominik Livakovič (Dinamo Záhreb), Simon Sluga (Luton Town) Obrancovia: Domagoj Vida (Besiktas Istanbul), Dejan Lovren (Zenit Petrohrad), Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Borna Barišič (Glasgow Rangers), Duje Čaleta-Car (Olympique Marseille), Josip Juranovič (Legia Varšava), Domagoj Bradarič (Olympique Lille), Mile Škorič (NK Osijek), Joško Gvardiol (Dinamo Záhreb) Stredopoliari: Luka Modrič (Real Madrid), Mateo Kovačič (FC Chelsea), Marcelo Brozovič (Inter Miláno), Milan Badelj (FC Janov), Mario Pašalič (Atalanta Bergamo), Nikola Vlašič (CSKA Moskva), Luka Ivanušec (Dinamo Záhreb) Útočníci: Ivan Perišič (Inter Miláno), Andrej Kramarič (TSG 1899 Hoffenheim), Ante Rebič (AC Miláno), Josip Brekalo (Vfl Wolfsburg), Bruno Petkovič (Dinamo Záhreb), Mislav Orsič (Dinamo Záhreb), Ante Budimir (Osasuna Pamplona)

Teraz majú za sebou dobrú kvalifikáciu, kde vyhrali skupinu pred Walesom, Slovenskom a Maďarskom - všetko účastníkmi tohtoročného EURO - strelili v týchto zápasoch štrnásť gólov - Slovákom polovicu - a inkasovali len päť. S ťažšími súpermi už ale Chorváti problém mali, v Lige národov prehrali päť zo šiestich zápasov a od Francúzska či Portugalska dostali až trinásť gólov. Od začiatku pandémie Chorváti neprehrali šesť zápasov, naopak podľahli sedemkrát. Aj preto sa s Chorvátmi na EURO až tak veľmi nepočíta.

Luka Modrič. (Zdroj: TASR/AP)

Tip na lídra: Luka Modrič. Mozog chorvátskej hry má stále chuť na futbal, aj preto krátko pred 36. narodeninami predĺžil kontrakt v Reale Madrid. Dôkazom, že stále nestráca na sile je aj Zlatá lopta z roku 2018 v konkurencii Messiho či Ronalda, ale aj rekordný deviaty triumf v ankete o najlepšieho chorvátskeho futbalistu z minulého roka. Jeho nástupcovia však už klopú na dvere trénerovi Daličov, a tak hráč s historicky najväčším počtom štartov v chorvátskom drese sa možno po európskom turnaji s reprezentáciou rozlúči. A aj preto bude preňho turnaj špecifický.

Česi majú na EURO zarobené na úspech Ak by mohol niekto šliapať na päty favoritom, môžu to byť aj českí reprezentanti. Vedeli ste, že Anglicku prerušili kvalifikačnú sériu bez prehry, ktorá trvala od jesene 2009 do jesene 2019, práve Česi? Ak niekto vie vyzrieť na Anglicko, sú to práve českí futbalisti. Viacerí z nich už dobyli aj Premier League, stredopolair Tomáš Souček hviezdil vo West Hame, aj jeho spoluhráč Vladimir Coufal patril medzi najlepších hráčov súťaže na pravom kraji defenzívy, niet preto divu, že klub sa už zaujíma aj o Alexa Krála. Všetci budú patriť medzi lídrov českého tímu.

Česko • nominácia na EURO 2020 Brankári: Aleš Mandous (Sigma Olomouc), Tomáš Vaclík (FC Sevilla) Obrancovia: Jan Bořil (Slavia Praha), Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Ondřej Čelůstka (Sparta Praha), Vladimír Coufal (West Ham United), Pavel Kadeřábek (TSG Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol City), Aleš Matějů (Brescia Calcio), David Zima (Slavia Praha) Stredopoliari: Antonín Barák (Hellas Verona), Vladimír Darida (Hertha Berlín), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Jakub Jankto (Sampdoria Janov), Alex Král (Spartak Moskva), Lukáš Masopust (Slavia Praha), Jakub Pešek (Slovan Liberec), Tomáš Souček (West Ham United), Petr Ševčík (Slavia Praha) Útočníci: Michael Krmenčík (PAOK Solún), Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matěj Vydra (FC Burnley), Adam Hložek (Sparta Praha)

Kvalifikáciu Česi zvládli výborne, rovnako aj Ligu národov, kde vyhrali B-divíziu. V nej však dvakrát prehrali, a to s tým istým súperom - so Škótskom. Aj keď pri jednej z nich mali káder zložený pre vysoký počet nakazených koronavírusom len z ligových futbalistov, rozhodne budú mať súperovi na EURO čo vracať. Česko doteraz nechýbalo na žiadnom európskom šampionáte, výsledky však pripomínajú sínusoidu. Hneď na prvých po rozdelení Československa hrali finále, na ďalších skončili v skupine. Následne získali bronz a potom opäť skončili iba v skupine. Naposledy vo Francúzsku absolútne prepadli a boli 21., preto sú zverenci Jaroslava Šilhavého aj historicky viazaní k postupu do vyraďovacej fázy.

Tomáš Souček (vľavo). (Zdroj: SITA/AP)

Tip na lídra: Tomáš Souček. Bývalá opora Slavie Praha má za sebou prvú kompletnú sezónu v anglickej lige. V nej zaznamenal fantastické štatistiky, ako stredopoliar malého londýnskeho tímu bol s desiatimi gólmi najlepším strelcom a formu dokázal aj v marcovej kvalifikácie s tromi gólmi v troch zápasoch reprezentácie. Najdrahší hráč v histórii českej ligy si posledný šampionát nepamätá, bude to preňho výnimočný turnaj. A práve na brilantnej taktickej vyspelosti, defenzívnej a ofenzívnej komplexnosti, výbornej hre nohou i hlavou, môžu Česi postaviť základy prípadného európskeho prekvapenia.

Domáci outsider s pokladom v obrane Škóti sa na EURO kvalifikovali prvýkrát od roku 1996, základná skupina bol však strop, ktorý dosiahli v histórii. Na európskom šampionáte sa predstavia iba tretíkrát, tentoraz môžu využiť domáce prostredie v Británii. Dvakrát si zahrajú priamo doma v Glasgowe, raz v susednom Londýne. Škóti v kvalifikácii výrazne zaostali za Holandskom a Ruskom, na EURO sa im podarilo dostať až cez kvalifikáciu Ligy národov. Aj to výrazne tesne, Srbov zdolali až po pokutových kopoch.

Škótsko • nominácia na EURO 2020 Brankári: Craig Gordon (Hearts), David Marshall (Derby County), Jon McLaughlin (Rangers) Obrancovia: Liam Cooper (Leeds United), Declan Gallagher (Motherwell), Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (KV Oostende), Scott McKenna (Nottingham), Stephen O'Donnell (Motherwell), Nathan Patterson (Rangers), Andrew Robertson (Liverpool), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Arsenal) Stredopoliari: Stuart Armstrong (Southampton), John Fleck (Sheffield), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Newcastle), Billy Gilmour (Chelsea), Ryan Christie (Celtic), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Scott McTominay (Manchester United), David Turnbull (Celtic) Útočníci: Che Adams (Southampton), Lyndon Dykes (QPR), Kevin Nisbet (Hibernian)

Pri Škótoch nie je nič výnimočné, ak jeden deň potrápia favoritov a na druhý vybuchnú s outsidermi. V tomto kontexte môžu byť na veľkom podujatí nepríjemní súperi, veď nebudú hrať s Faerskými ostrovmi ani Kazachstanom. Zápas s večným rivalom z Anglicka bude pre fanúšikoch na ostrovoch možno vrcholom turnaja. Výhodou pre škótskych futbalistov však bude, že v ostatných zápasoch od nich nebude nikto až tak veľa čakať. Stačiť bude bojovný výkon, ktorý sa po veľkej radosti z postupu na EURO od hráčov dá aj očakávať.

Andrew Robertson (vpravo). (Zdroj: TASR/AP)