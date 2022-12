Brankár sa vymenil s útočníkom. Pred 150 rokmi odohrali prvý oficiálny medzištátny futbalový zápas

V Škótsku panovalo rozčarovanie, že reprezentačný výber netvoria hráči z domácich klubov, zároveň rástla túžba nastúpiť proti anglickému rivalovi v zostave, ktorá by naozaj reprezentovala Škótsko.

Anglicko: Robert Barker - Harwood Greenhalgh, Reginald Courtenay Welch, Frederick Maddison, William Maynard, John Brockbank, Charles Clegg, Arnold Kirke Smith, Cuthbert Ottaway (C), Charles Chenery, Charles Morice (hráči z 9 anglických klubov)

Škótsko: Robert Gardner (C) - William Ker, Joseph Taylor, James J. Thomson, James Smith, Robert Smith, Robert Leckie, Alex Rhind, Billy MacKinnon, Jerry Weir, David Wotherspoon (všetci hráči z klubu Queen's Park)

Nomináciu mal na starosti brankár a kapitán Robert Gardner. Za Anglicko hrali futbalisti z deviatich klubov. Vybral ich sekretár FA Charles Alcock, ktorý pre zranenie nemohol zasiahnuť do hry.

Vtedajší anglický športový týždenník Bell's Life in London and Sporting Chronicle o zápase napísal: "Jediná vec, ktorá zachránila škótsky tím od prehry, berúc do úvahy silovú útočnú hru Anglicka, bola veľkolepá defenzívna a taktická hra jeho obrancov."

Čaká ich už 116. vzájomný duel

Premiérový gól v súboji Anglicka a Škótska padol 8. marca 1873, keď sa na londýnskom štadióne The Oval zrodilo víťazstvo domácich 4:2.

Škótski a anglickí futbalisti sa v 116. vzájomnom dueli stretnú aj 12. septembra 2023.