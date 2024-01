Zdvihol nad hlavu zlatého orla. Kobajaši ovládol Turné štyroch mostíkov

Po poslednom súťažnom pokuse zo mňa opadlo všetko napätie a cítil som veľkú úľavu. Tento úspech určite oslávim a dám si nejaký drink," uviedol pre Eurosport Kobajaši, ktorý ako prvý skokan v tomto tisícročí vyhral Turné bez toho, aby triumfoval na niektorom zo štyroch podujatí. Naposledy sa to v roku 1999 podarilo Ahonenovi.

Japonec pristál v 1. kole v Bischofshofene na značke 137 m a usadil sa na čele o 1,2 bodu pred Kraftom.

V druhom kole zaletel Kobajaši do vzdialenosti 139 m a v konečnom poradí klesol za Rakúšana, ktorý skočil o meter ďalej.

Kraft slávil 36. individuálny triumf vo Svetovom pohári, vyrovnal zápis Ahonena a upevnil si vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu.

"Je to jeden z najkrajších dní v mojej doterajšej kariére. Vyhrať na domácej pôde pár kilometrov od môjho rodiska je fantastické. Bola tu moja rodina, priatelia a veľa fanúšikov.

V priebehu Turné som sa cítil čoraz lepšie, nechýbalo mi sebavedomie, no na celkový triumf to nestačilo. Rjoju si ho zaslúžil, je to fajn, pohodový chalan, podal skvelé výkony," priznal Kraft.