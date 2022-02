Mladý športovec v Pekingu vyzýval proti vojne. Teraz bojuje za Ukrajinu

Rozvinul transparent s nápisom: "Nie vojne na Ukrajine!" Medzinárodný olympijský výbor ho mal za to pôvodne potrestať, keďže politické prejavy športovcov sú počas konania hier zakázané.

Prešli dva týždne a dva dni a 23-ročný športovec sa nechtiac stal priamou súčasťou vojnového konfliktu. Agentúra AP ho v telefonickom rozhovore zastihla ukrytého v Žitomyre približne 150 km od hlavného mesta Kyjev a poruke mal aj zbraň.

To ak by potreboval brániť seba aj svojich najbližších niekoľko dní po začiatku ruskej invázie. "Som študent a so zbraňami nemám skúsenosti. Som však pripravený pomôcť akýmkoľvek spôsobom. Verím, že zostanem silný," uviedol Heraskevyč.