Obrovská eufória na východe. Malé mesto zažíva historický úspech

LIPANY. Sú jediným treťoligistom, ktorý to dotiahol do osemfinále. Futbalisti ŠK Odeva Lipany sú spestrením tohto ročníka Slovnaft Cupu.

V piatom kole hostilo šestisícové mestečko z východu Spartak Myjava. Siedmy tím druhej ligy.

„Bolo by skvelé, keby sme vyhrali. Keď o tom hovorím, mám husiu kožu. Bol by to pre nás obrovský úspech. Zápis do dejín klubu,“ pred duelom pre Sportnet povedal prezident ŠK Odeva Lipany Emil Jacko.