Do Vianoc vypadli až štyria majstri sveta. Littler plakal a Cullen sa urazil na média

Doterajší priebeh MS priniesol mnoho prekvapení, a tak sa po Vianociach do Londýna už viacero elitných hráčov nevráti, vrátane Crossa.

BRATISLAVA. Angličan Rob Cross, ktorého víťazstvo z roku 2018 ukončilo kariéru legendárneho Phila Taylora, sa v pondelok stal posledným 96. hráčom, ktorý zasiahol do MS v šípkach 2025 .

Keďže 34-ročný hráč s prezývkou Bully Boy ešte obhajoval body za titul z roku 2023, v rebríčku klesol z druhého až na 16. miesto. Smith čelil Doetsovi na MS aj pred 12 mesiacmi, no vtedy on vyhral 3:2 na sety.

Top 32 hráčov rebríčka Order of Merit malo v prvom kole voľno, no až štrnásť z nich nezvládlo už svoj úvodný duel. Okrem Crossa padli ďalší traja hráči, ktorí sa vo svojej kariére stali majstrami sveta.

"Minulý rok som začínal piaty set a prehral som. Teraz začínal on, a tak som si pomyslel, že vyhrám ja. Bol to najstresujúcejší zápas v mojom živote a víťazstvo pre mňa veľmi veľa znamená," povedal Holanďan.

Iba 17-ročný Littler priznal, že to bol pre neho najťažší zápas v doterajšej kariére. Kým pred rokom bol senzáciou MS a dotiahol to až do finále, dnes je najväčším favoritom na zisk trofeje Sida Waddella.

"Viem, že som favorit, ale musel som sa sústrediť na to, aby som vyhral svoj prvý zápas. Na pódiu som bol veľmi nervózny a naozaj neviem, odkiaľ som vytiahol ten posledný set," povedal so slzami v očiach.