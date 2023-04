Petráš sa ukázal v dobrom svetle. Chceme zdolať aj Čechov, vraví

So Švajčiarmi triumfovali 2:0 a 3:2 po predĺžení. Druhý duel rozhodol práve Petráš v presilovej hre, keď sa presadil delovkou po prihrávke Hrivíka.

"Je to derby a chceme uspieť. Verím, že sa nám nejaké víťazstvo podarí priviezť. V juniorke som nejaké zápasy proti Čechom odohral, toto budú prvé ostré."

Šancu v príprave si Petráš vybojoval výbornými výkonmi v Tipos extralige, v 50 zápasoch strelil 26 gólov a pridal 15 asistencií. Dva góly pridal v kvalifikácii o play off. "Snažím sa, hrám naplno, robím čo môžem," zhodnotil svoje výkony.

V zápasoch vo Švajčiarsku Petráš nesklamal. Trénerom splatil dôveru v druhom dueli, keď ho poslali na ľad v početnej výhode spolu s ďalšími štyrmi útočníkmi a svoju silnú zbraň, ktorou je strela bez prípravy, opäť ukázal.

"Myslím, že na začiatok to bol rýchly rozbeh. Bol to rýchly hokej, ale som sa prispôsobil. Vedel som ako chalani v reprezentácii hrávali, vyhovuje mi to."