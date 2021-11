Nehral, lebo ho zabudli napísať. Nikto nerátal, že bude najlepší

Trapas bol o to väčší, že ide o najdrahšieho hráča v dejinách najslávnejšieho holandského klubu.

Stala sa administratívna chyba a nemohol hrať v Európskej lige. Dôvod bol absurdný. Zabudli ho napísať na súpisku. Keď to kompetentní zistili, už bolo neskoro.

BRATISLAVA. Jeho januárový príchod do Ajaxu Amsterdam sprevádzala nepríjemná kuriozita, ktorá je zriedkavá aj v amatérskom prostredí.

Haller dvoma gólmi otočil skóre. „Nie som prekvapený z toho, že som dvakrát skóroval. Byť prekvapený by znamenalo, že o sebe pochybujem,“ vravel Haller podľa uefa.com.

Pôvodne bol pritom iba náhradník a do hry naskočil až v druhom polčase, keď jeho tím prehrával 0:1.

Jeho bilancia v tejto sezóne Ligy majstrov je famózna. Sotva by niekto naňho stavil.

„Neprekážalo mi, že som začal ako náhradník. Je to úplne v poriadku. Musím byť pripravený pre tím,“ dodal útočník Ajaxu.

S deviatimi gólmi je aj najlepším kanonierom holandskej ligy.

„Je to útočník, ktorý má nielen výborné fyzické, ale aj technické kvality a veľmi dobre zakončuje. Je to skvelá osobnosť, môžem ho len pochváliť. To, čo dokázal, je neuveriteľné," priznal tréner Ajaxu Erik ten Hag.

„Nielenže strieľa góly, ale aj podrží loptu a dobre napáda,“ pochvaľoval si Hag.

Vysoký útočník (190 centimetrov) sa narodil na predmestí Paríža a ešte v kategórii do 21 rokov reprezentoval Francúzsko. Za posledný výber dal až trinásť gólov.

Brali ho ako prepadák

Nakoniec si však Haller zvolil rodnú krajinu svojej matky. Pobrežie Slonoviny.