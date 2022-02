Slovenskí sánkari boli sklamaní. Išiel som úplne zle, tvrdí Ninis

PEKING. Sánkar Marián Skupek nebol spokojný po prvých dvoch tréningových jazdách v olympijskom tobogane, hneval sa najmä na zlý štart. "Trať je pripravená dobre, ale nie som spokojný. Verím však, že sa to dá poriadku. Nevyšiel mi veľmi štart a niektoré prejazdy," uviedol Skupek pre TASR. Oveľa horšie pocity mal jeho skúsenejší reprezentačný kolega Jozef Ninis, ktorý absolvuje v Pekingu už svoju piatu olympiádu. Kompletný program Slovákov na ZOH 2022 v Pekingu "Ja som išiel úplne zle. Mal som problém na pretekoch v Rusku, ohol som predný most na sánkach, tak sme zobrali sánky s ohybom o dva stupne nižšie. Sú horšie ovládateľné. Prvá jazda bola úplne zlá, druhá bola o niečo lepšia.

Hore som stiahol paralelnosť viac do pluhu, aby to bolo lepšie šoférovateľné. Celá jazda bol fajn až do trinástej zákruty, tam som až do šestnástej zákruty išiel šmykom, sánky boli bez kontroly," skonštatoval.

Prezradil výsledkové očakávania Štyridsaťročného Ninisa tak čaká pred ďalšími jazdami aj nevyhnutná úprava materiálu: "Podložím ešte niečo pod hranu aby som zmenil uhol, trochu to pribrúsim. Mám ešte štyri jazdy, uvidíme." Na olympijskom ľadovom tobogane v Jen-čchingu nie je Ninis po prvý raz. Zúčastnil sa na otvorení a homologizácii dráhy pred dvoma rokmi a rovnako aj tento rok na pretekoch Svetového pohára.

Slovenský sánkár Jozef Ninis. (Autor: TASR)

"Na otvorení sme jazdili od nižších štartov postupne vyššie, všetko bolo super. Ale tento rok na SP som si nevedel zvyknúť. Dráha bola pripravená úplne inak, ale potom som našiel stopu, ktorá mi vyhovovala. Teraz bojujem so sánkami, je to pre mňa ako ihla v sene, bojujem s tým. Verím, že to nejako zlepšíme." Skúsený sánkar sa okrem individuálnych pretekov predstaví aj v tímovej štafete. Na olympijských hrách zaznamenal zatiaľ najlepší výsledok v Soči pred ôsmimi rokmi, vtedy finišoval na 20. mieste.

"Túžba je dostať sa pod dvadsiatku, ale konkurencia je veľká a na mladých už nestačím. Sánkovanie je dlhodobý vývoj. Keď si spomeniem ako som začínal, tak sánky prešli obrovským výskumom a aj výrobným procesom. Vyvíjajú sa rôzne odpruženia a technológie. My v tomto ťaháme za kratší koniec, keďže to nemáme kde vyskúšať a ani vyrobiť," povedal. Obaja chcú ísť na ceremoniál Skúsený olympionik bol jeden z kandidátov na pozíciu vlajkonosiča na otváracom ceremoniáli, prednosť napokon dostal hokejista Marek Hrivík a sánkarka Katarína Šimoňáková.