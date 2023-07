Moje vízie sa zrútili, vraví Pirát po prvej prehre na knokaut v kariére

„No, je to, ako to je. Vieš, že to môže prísť ale pokiaľ sa ti to nestane, máš pocit akoby sa ťa to netýkalo. Prvé ukončenie a to expres. Aj to je fightlife. Ďakujem za pekné a podporné správy, je to od Vás veľmi pekné a vážim si to.

Vďaka všetkým ktorí pri mne stoja a pomáhajú mi v prípravách. Či už sú to partneri, tréneri, sparingovia alebo vy samotní fans. Najväčšie víťazstvo mám doma, toho som si vedomí.