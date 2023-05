Hrdý otec Hlavaj: Radil som mu, nech nerobí výlety za bránu. Zabralo to

Zápas som sledoval s manželkou a dcérou. Boli sme nervózni, mal som žalúdočnú nervozitu. Predsa len to bol prvý štart na majstrovstvách sveta a proti silnému súperovi. Kanadskí hokejisti boli z neho frustrovaní. Mali veľa šancí, ktoré bežne zvyknú premieňať. Proti Samovi sa im to nedarilo.

Keď dostal prvý gól medzi nohy, tak to kanadský hráč spravil veľmi šikovne. Naznačil strelu ponad lapačku, ale puk posunul pomedzi betóny. Brankár by mal byť pripravený na všetky možnosti.

Všimli ste si, že ho chytali v bráne kŕče? Videl som to už na konci druhej tretiny. Všimol som si viackrát, že v ťažkých zápasoch má na konci stretnutia kŕče. Nebolo to jednoduché, bolo tam veľa vypätých situácii a hralo sa vo vysokom tempe.

Samuel Hlavaj chytá nájazd Tylera Toffoliho (Kanada). (Autor: TASR)

Verili ste mu v nájazdoch? Áno, každý rodič verí svojmu dieťaťu. Verili sme mu, že chytí dosť nájazdov. Vedeli sme, že nebude stopercentný. To sa nedá. Tešili sme sa, keď vychytal lapačkou kapitána a hviezdu NHL Tylera Toffoliho. Bol to perfektný zákrok. Mal som zimomriavky po celom tele. Nesťažovali sa susedia na krik? Nie, bývame v dome (smiech). V rámci susedskej komunity nás všetci povzbudzovali a držali nám palce. Všetci známi fandili s nami. Dostali ste nejaké gratulačné správy? Prišlo mi okolo 150 správ a manželke takisto.

Boli ste so synom v kontakte aj pred stretnutím s Kanadou? Volali sme si deň pred zápasom a tiež po zápase. Cítil sa na ľade dobre. Dôležité bolo, že hneď v úvode chytil nejaké puky. Potom sa už rozbehol. Radili ste mu niečo? Rady som mu nedával. Hovoril som mu, aby sa vyvaroval nejakých chýb. Sem tam urobí nejaké veci, ktoré by nemusel. Hlavne jeho výlety za bránu. Bolo vidieť, že si v zápase na to dával pozor. Príprava je iné ako ostrý zápas na majstrovstvách sveta. Syn získal ocenenie pre najlepšieho hráča. Čo to vo vás vyvolalo? Celý tím hral fantasticky, brankár pokryl veľa striel od kanadských hráčov. Zápas bol o dvoch vsietených góloch. Nemal byť kto iný ocenený. Ak by sme hrali nerozhodne 4:4, tak by to mohol byť niekto zo strelcov. Bol to zápas brankárov a rozhodnutie bolo na vedení turnaja. Áno, boli sme hrdí. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2023

Pred šampionátom veľa ľudí brankársku trojicu zo slovenskej extraligy odpisovalo. Ako ste to videli vy? Na Slovensku je päť miliónov hokejových trénerov. Väčšina ľudí nevie, čo všetko je ta tým, aby sa chlapci dostali na šampionát a čo všetko si v živote vydreli. Hodnotia výkony na základe jedného pripraveného zápasu, ktorý nemusel byť vydarený. Často dávajú chybu iba brankárovi. Boli ste syna pozrieť aj na prípravný zápas slovenskej reprezentácie? Boli sme pozrieť v Žiline a všetky ostatné stretnutia sme sledovali v televízii. Verili ste vtedy, že sa predstaví aj na hlavnom turnaji? Skvelý zápas vychytal vo Švajčiarsku a príležitosť dostal aj s Nemeckom. Mal svetlé momenty, ale spravil aj chyby, ktoré si sám priznal. Pôsobil sebavedomo, tajne sme dúfali, že sa objaví v záverečnej nominácii.

Načrtli ste spolu aj tému brankárskej jednotky? Nie, je to na tréneroch. Záleží to od veľa aspektov a patrí k tomu aj dávka šťastia. Chystáte sa aj vy na šampionát alebo si ho pozriete z pohodlia domova? Plánujeme skôr Tampere, ak chlapci postúpia do štvrťfinále. S týmto tímom je nádej na semifinále. Ak budú hrať, tak ako hrajú. Samozrejme, bez zbytočných faulov. Máte nejakého súpera, na ktorého chcete, aby slovenskí hokejisti narazili? Američania. Vo finále by sme to vrátili Kanade (smiech).

Veríte, že by úspešný šampionát mohol otvoriť dvierka vášmu synovi do iných zahraničných klubov? Už len to, že sa dostal na šampionát, zvyšuje jeho kredit na medzinárodnom pôsobisku. Keď dostane šancu a využije ju, tak ako sa stalo v zápase s Kanadou, tak to nemusí byť iba česká liga, kde má zmluvu na budúcu sezónu. Aká osoba je váš syn? Je to veselý, spoločenský, flegmatický a pokorný chalan. Kto ho priviedol k hokeju?

Zobral som ho aj s manželkou na zimný štadión. Pri prvom tréningu neustále padal na zem, mal veľa modrín. Na korčuliach nevedel stáť. Ráno sme ho budili na tréning o pol šiestej. Vždy nám povedal, že ide. Nestalo sa nám, že by sa mu nechcelo.

Od tretej triedy na základnej škole chodil za trénermi a prosil ich, že chce byť brankár. Oni mu to umožnili pod podmienkou, že musí absolvovať aj tréning pre tretiakov ako korčuliar. Všetko zvládol. Ako malý hrával aj futbal. Tam sa takisto tisol do brány. Sme športovo aktívna rodina. Manželka je volejbalistka, ja som hrával hokejbal a dcéra je plavkyňa. Sme športovo všestranní. V mladom veku vyskúšal aj juniorskú ligu v zámorí. Aká to bola pre neho skúsenosť? Po majstrovstvách sveta do osemnásť rokov vo Vancouvri ostal v zámorí. Komunikovali sme s agentom. Vedeli sme o tom aj pred šampionátom, ale so synom sme sa dohodli, že mame to povieme až neskôr. Bola by z toho nervózna, že jej dieťa odišlo v pätnástich rokoch do zámoria.