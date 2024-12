Podvedome budeme vnímať, že Carlsen je lepší ako nový majster sveta, vraví slovenský veľmajster

Šach má po necelých dvoch rokoch nového šampióna. Je ním Ind Dommaraju Gukeš. V súboji o titul zdolal obhajcu Li-žen Tinga. O titule rozhodol až záver poslednej partie, Kedy Číňan urobil nepochopiteľný skrat. "Pokiaľ v šachu spravíte vážnu chybu, tak ju nedokážete napraviť. Nedá sa hovoriť, veď si zahráme ešte ďalších 20 minút a hádam strelíme vyrovnávajúci gól. To nejde. Partia skončila a skončil aj celý zápas," vraví slovenský veľmajster IGOR ŠTOHL. Novým majstrom sveta sa stal len 18-ročný Dommaraju Gukeš. Čo ukázal v súboji o titul?

Povedal by som, že Gukeš vyhral zaslúžene, a že ukázal väčší hlad po víťazstve a väčšiu agresivitu. Pred zápasom bol favoritom. Mal vyšší rating. Ting od minuloročného zápasu v rebríčku len klesal. Bol v dosť mizernej forme a nehral tak často.

V aktuálnom rebríčku klesol až na 22. miesto, čo je u úradujúceho majstra sveta nebývalé. Nemusí byť majster sveta na čele rebríčka, ale v prvej päťke býva. U Tinga bol pokles formy výrazný. Aj sa hovorilo, že mal nejaké psychické problémy. Z partií bolo vidno, že Ting má pred súperom väčší rešpekt ako naopak. Gukeša dokonca nezastavilo ani to, že prehral úvodnú partiu s bielymi figúrkami, čo je dosť veľká vec. Prehrať partiu hneď na štarte, to vám nepridá. Ale jemu sa podarilo hneď v tretej partii vyrovnať. Potom bolo viacero remíz. Väčšinou sa práve Gukeš snažil bojovať o prevahu a vytvárať konflikt na šachovnici. Nakoniec sa mu to vyplatilo. Ting spravil v štrnástej partii neuveriteľnú chybu a behom chvíle sa hodnotenie pozície zmenilo a bola z toho prehra.

Práve v poslednej partii sa zdalo, že sa zrodí ďalšia remíza a príde na tajbrejk. Ting však akoby ľahkovážne nechal súpera skórovať. Nevieme ako by to dopadlo v partiách zrýchleným tempom v tajbrejku. Vyzeralo to, že sa k tomu schyľuje. Pokiaľ v šachu spravíte vážnu chybu, tak ju nedokážete napraviť. Nedá sa hovoriť, veď si zahráme ešte ďalších 20 minút a hádam strelíme vyrovnávajúci gól. To nejde. Partia skončila a skončil aj celý zápas. Keď Gukeš uvidel tú chybu, uvedomil si, že sa stáva majstrom sveta. Boli to veľké emócie.

Sú takéto chyby v súboji o titul majstra sveta ojedinelé? Nestáva sa to často, ale šach hrajú ľudia. Na rozdiel od počítačov. Vždy je riziko, že sa človek pomýli. V tejto koncovke boli na šachovnici veže, strelci a Gukeš mal o pešiaka viac. Pokiaľ dôjde k výmene veží, je to remíza. Pokiaľ dôjde k výmene strelcov, stále to je remíza. Ale v pešiakovej koncovke má pešiak navyše väčšiu úlohu. V tej pozícii bol Ting na ťahu a vzdal sa. Ak by bol na ťahu čierny (Gukeš), je remíza. To je nevýhoda ťahu. Je to klasická metóda, ako sa vyhrávajú koncovky. Lenže Ting si mal uvedomiť, že pešiaková koncovka je v tejto verzii prehratá.

Tingov silný moment bol v dvanástej partii, kedy predviedol takmer dokonalú hru. On jedenástu partiu prehral po zložitom boji. Nebránil sa ideálne a korunoval to hrubou chybou. Môj dojem je, že Gukeš si v tej chvíli myslel, že je po zápase. Ujal sa vedenia, do konca ostávali tri partie a myslel si, že jeho súper to už nedá. A na druhý deň sa veľmi slabo bránil Gukeš. Hral akoby bol v polobdelom stave.