Skompletizovali skvelú zbierku. Slovenský štvorkajak získal na MS striebro

Baláž, Myšák, Zalka a Botek v dánskej metropole nadviazali na striebro z ME 2021 v Poznani.

Slovensko je jedinou krajinou, ktorá v K4 na 500 m v tomto roku vybojovala cenné kovy na MS, ME i na OH v Tokiu.

V ďalšej časti trate trochu stratili, no predviedli skvelý finiš a prepracovali sa na strieborný stupienok za Ukrajincov, ktorí sa stali nečakane majstrami sveta.

"Jazda bola super. Všetko nám sadlo - štart, stred aj záver. Naša taktika nám dokonale vyšla. Všetky lode to od štartu napália. My sa snažíme o to, aby nám veľmi neušli a spoliehame sa na silný záver.

Posledných 100 metrov nám vyšlo naozaj výborne. Ukrajinci neboli na olympiáde v Tokiu a od ME trénovali na MS, pre nich to bol vrchol sezóny," uviedol pre TASR Baláž.

Pre Zalku má striebro z Kodane veľkú cenu. Na OH 2020 v Tokiu bol iba v úlohe náhradníka, keďže v internom rozstrele na bratislavskom Zemníku prehral s Vlčekom.