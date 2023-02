Musia niekde nájsť pol sekundy. Ak to nebolí, nestojí to za nič, tvrdí rekordér

Koncom decembra oslávil 41. narodeniny. Mnoho vrcholových športovcov už v takom veku iba spomína na niekdajšie úspechy.

Kajakár ERIK VLČEK sa tvrdo pripravuje na ďalšiu sezónu a jeho cieľom je olympijská miestenka. Bola by to už jeho siedma olympiáda, už aj so šiestimi olympijskými účasťami je slovenský rekordér.

Vlček sa na náročnú sezónu pripravuje tradične v Komárne, pod vedením Petra Likéra, spolu s Adamom Botekom.