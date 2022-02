Kedysi chcela skočiť z mosta. Legenda z oválu sa tešila, hoci bola posledná

Nemka, ktorá dva dni po záverečnom ceremoniáli hier dovŕši 50 rokov, sa stala najstaršou ženou súťažiacou na zimných olympijských hrách. Prekonala doterajšie maximum sánkarky z Amerických Panenských ostrovov Anne Abernathyovej, ktorá súťažila na OH 2002 v Salt Lake City vo veku 48 rokov.

Rýchlokorčuliarka Claudia Pechsteinová skončila v pretekoch na 3000 metrov posledná z dvadsiatich účastníčok, no napriek tomu žiarila spokojnosťou. Na zimných olympijských hrách v Pekingu dosiahla jeden zaujímavý rekord. A o jeden hneď aj prišla.

Zároveň sa dotiahla na japonského skokana Noriakiho Kasaiho, doteraz jediného osemnásobného účastníka zimných olympiád.

Ak by chcela prekonať absolútny vekový rekord, musela by vydržať aspoň do ZOH 2034. Najstarším účastníkom zimných hier bol Švédsky hráč curlingu Carl August Kronlund, ktorý mal 58 rokov a 158 dní, keď získal striebro na prvých ZOH v Chamonix v roku 1924.

Zaostala o 20 sekúnd

"Absolútne úžasné," reagoval komentátor stanice Eurosport, keď sa Nemka objavila na štarte pretekov na 3000 metrov.