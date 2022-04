Na Slovensku to nedokázal žiaden iný klub. Slovan je opäť majstrom

Fortuna liga - 6. kolo, skupina o titul

V Slovenskom pohári sa zverenci Vladimíra Weissa st. prebojovali do semifinále, kde ich 19. apríla čaká odveta s Trenčínom. Prvý zápas skončil 0:0.

2015/2016 - AS Trenčín

2014/2015 - AS Trenčín

Liptáci to skúšali výpadmi po krídlach alebo cez hrotového útočníka Boďu, ich snaženie sa však väčšinou končilo už pred šestnástkou súpera a nedošlo k ohrozeniu Chovana.

Hneď na začiatku sa do veľkej príležitosti dostal hosťujúci Čavrič, kľučkou si položil brániaceho protihráča, no zvnútra šestnástky vypálil nad bránku.

Podobné to bolo aj na opačnom konci, Krajčírik musel zasahovať len po strele Greena z uhla, ktorej predchádzal súboj domáceho brankára s Čavričom za hranicou veľkého vápna.

Slovan mal v početnej výhode najväčšiu šancu dovtedajšieho priebehu, Zmrhal vybojoval loptu a odcentroval, Rabiu prudko hlavičkoval a Krajčírik vyrazil.

Neskôr sa v rýchlom brejku do zakončenia predral striedajúci Šaponjič, ktorý nahradil zraneného Čavriča, vracajúca sa defenzíva domácich ho zastavila.

Šaponjič poslal ďalšiu strelu nad bránku, no Bratislavčanov to nemuselo mrzieť, Ružomberčanov do ničoho nepustili a uhrali si potrebný výsledok.

V závere udržal aspoň 0:0 pre domácich Krajčírik po strelách ďalších striedajúcich hráčov Agba a Holmana.