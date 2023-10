Stopli aj prípravu možných olympionikov. Šport v Rusku má miliardový deficit

BRATISLAVA. Šport je v Rusku záležitosťou prestíže. Ruskí reprezentanti patrili na veľkých podujatiach pravidelne medzi okruh favoritov. Teraz sa na mnohé v dôsledku vylúčenia nedostanú.

Sú nútení organizovať si podujatia doma a súperiť medzi sebou. Prezident Vladimir Putin už dal pokyn, aby ministerstvo športu pripravilo náhradné riešenie v prípade vylúčenia z olympijských hier v Paríži. Budú to Hry priateľstva. Konať by sa mali budúci ok v septembri v Moskve a Sankt Peterburgu.