Novinár sa pohádal s Rusmi. Švajčiari ich vinia z taktizovania

PRAHA. Rusky prišli na tlačovú konferenciu s veľkým úsmevom a radosťou, no už po niekoľkých minútach zvážneli. Inokedy veselé a bezprostredné Švajčiarky mali slzy v očiach a hnevali sa. Prehru Švajčiarska s Ruskou tenisovou federáciou vo finále Pohára Billie Jean Kingovej viac ako dianie na kurte ovplyvnilo to, čo sa stalo mimo neho. Rusi pätnásť minút pred zápasom oznámili zmenu v nominácii. Teda v hraničnom čase. "Celý turnaj sa niesol vo veľmi dobrom duchu. Možno sa naozaj stala nejaká nešťastná udalosť, alebo je to celé podvádzanie," hovoril po zápase nahnevaný kapitán Švajčiarska Heinz Günthardt.

Priamo z Prahy píše redaktorka Sportnetu Jana Sedláková.

Pôvodnú nomináciu Ruska na zápas tvorili dve rebríčkovo najsilnejšie hráčky. Najskôr sa mala Daria Kasatkinová stretnúť s Jill Teichmannovou. No existuje pravidlo, na základe ktorého je možné pätnásť minút pred zápasom zmeniť nomináciu.

Ruský kapitán Igor Andreev tak oznámil, že jednotka Anastasia Pavľučenkovová je zranená, trápi ju ľavé koleno a nahradí ju Liudmila Samsonovová. Nemysliteľná zmena Na prvý pohľad sa môže zdať nelogické hľadať v zmene rebríčkovo lepšej hráčky za horšiu nejakú taktiku. No Benčičová a Pavľučenkovová sa dobre poznajú a jasnou favoritkou zápasu bola Benčičová. Hrali spolu sedemkrát a Švajčiarka päťkrát vyhrala. Naposledy aj na olympiáde v Tokiu, kde Benčičová získala zlato. Naopak, Samsonovová v tejto sezóne Benčičovú dvakrát porazila. Bola navyše nabudená, keď podržala ruský tím v semifinále, bodom proti USA, keď zdolala Sloane Stephensovú. Pavľučenkovová v semifinále prehrala po veľkom boji s americkou jednotkou Danielle Collinsovou.

Benčičová navyše hrala v Prahe v obrovskej pohode. Porazila Angelique Kerberovú, Barboru Krejčíkovú aj Ajlu Tomljanovičovú. Proti Česku dokonca s Jil Teichmannovou ovládli aj štvorhru. Ak by išlo o taktický ťah zo strany Ruska, Samsonovová by dopredu vedela, proti komu nastúpi, no Benčičová by sa v tom čase ešte pripravovala na úplne inú súperku. Ruské tenistky vo finále vyhrali 2:0 na zápasy. Kasatkinová zdolala Teichmannovú a náhradníčka Samsonovová Benčičovú. Okamžite sa tak vynorili otázky, či je správne, aby sa mohli nominácie meniť tak krátko pred zápasom.

"Úprimne, bolo to od nich veľmi škaredé. Ale nakoniec raz zvíťazí spravodlivosť a my ten titul vyhráme," povedala so slzami v očiach nahnevaná Belinda Benčičová. Tá sa inokedy usmieva, na novinárov pôsobí priateľsky. "Je to hrozné, že sa o tomto musíme rozprávať. Mali by sme tu sedieť a rozprávať sa o hre. A Rusky naozaj hrali výborný tenis. Ale musíme tu riešiť toto. Toto nemá s tenisom nič, je to smutné," povedala na pohľad ešte nahnevanejšia Teichmannová. Členovia švajčiarskeho tímu sa zhodli na tom, že z hľadiska tenisu boli Rusky lepšie, no nepáčilo sa im taktizovanie okolo Pavľučenkovovej. "Pätnásť minút pred zápasom vymenili tímovú jednotku za tímovú štvorku. Niekto povie, že je to múdre, podľa mňa je to nemysliteľné," hovoril švajčiarsky kapitán.

Necítila sa dobre V ruskom tíme akúkoľvek zámernú manipuláciu odmietajú. Rusky prišli na tlačovú konferenciu v uvoľnenej atmosfére, smiali sa, vtipkovali, dokonca po úvodnom zhodnotení Pavľučenkovovej začali spoluhráčky tlieskať. "Som hrdá na tento tím," hovorila. No keď sa následne prvý z novinárov začal pýtať a bolo zrejmé, že ho bude zaujímať téma zmeny nominácie, bolo vidieť, ako sa nálada v tíme mení. "Anastasia hrala ťažké zápasy. Ale na rozcvičke sa necítila, že do toho môže dať sto percent. Tak sme zmenili nomináciu," hodnotil kapitán Igor Andreev.

"Keď hráte na turnaji, môžete skrečovať, keď hráte pre tím, nemôžete prestať hrať," pridala sa Pavľučenkovová. Následne švajčiarsky novinár položil otázku, či to znamená, že zranenie sa Pavľučenkovovej prihodilo tesne pred zápasom. "Ja som to tušila už večer, ale chcela som dať do toho všetko pred zápasom. Ale mala som problém aj s podaním," vysvetľovala Ruska. Ruský kapitán opakoval, že profesionálny športovec sa môže zraniť kedykoľvek. "Môže sa stať, že na rozohrávke zle stúpite a máte po zápase. Toto sa stalo aj mne," povedal. Nepriame odpovede Vyjadrenia si stále viac protirečili. Raz Rusi hovorili o problémoch pri rozohrávke a náhlom zranení, potom o únave a dlhodobejšom zranení Pavľučenkovovej.

Prítomný novinár sa teda spýtal napriamo, či sa Pavľučenkovová zranila tesne pred zápasom. No kapitán ruskej federácie neodpovedal, hoci dostal otázku niekoľkokrát. "Profesionálni športovci sa môžu zraniť kedykoľvek a niekedy to bolí viac, niekedy menej," opakoval Andreev. Podobne sa Rusi nechceli vyjadrovať ani k tomu, či toto pravidlo vôbec pri formáte na dva víťazné zápasy dáva zmysel. "Treba rešpektovať pravidlá," povedala Pavľučenkovová a kapitán s ňou súhlasil.