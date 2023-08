Postup z baráže im vystrieľal policajt. Teší sa na kvalitnejších súperov

Baráž priniesla to, čo každý očakával. Pozornú hru na oboch stranách. Ako ste súboj videli vy?

Po zmene strán sa to trocha otvorilo, čo sme využili a rozhodli o svojom najtesnejšom víťazstve.

Nikto nechcel dostať smolný gól, ktorý by veľa napovedal. Prvý polčas bol preto bez šancí.

Jediným strelcom a hrdinom baráže ste práve vy. Ako ste videli rozhodujúci moment zápasu?

Stredom ihriska sme predviedli peknú akciu. Loptu som si narazil s útočníkom a zrazu som sa ocitol sám pred brankárom. Som rád, že som nezaváhal.

Uvedomoval som si, že je to veľmi dôležitý gól. Tušil som, že bude jediný v zápase. Som hrdý, že sme to ustáli a postúpili do vyššej súťaže. Klobúk dole pred celým mužstvom, ktoré nechalo na ihrisku všetko.

Čo ste prežívali krátko po konečnom hvizde?

Skvelé pocity. Ani neviem, čo na to povedať. Tešil som sa, že som sa pričinil o veľký úspech.

V závere hrali hostia vabank, mali nejaké šance. Bol to však náš zápas. Vedel som, že už gól nepadne.