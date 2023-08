Baráž priniesla emócie i červené karty. Sme v obrovskej eufórii, tešia sa víťazi

Dve červené karty

Polhodinu pred koncom poslal Trenčianske Stankovce do vedenia Tomáš Svatík - 1:0.

„Prežívame fantastické pocity, sme v obrovskej eufórii. Veľmi sme chceli postúpiť, čo sa nám podarilo. Je to skvelé,“ neskrýval dojatie manažér OŠK Trenčianske Stankovce Roman Pevný.

Bol to kvalitný súboj. Najtesnejšie vedenie si nakoniec Trenčianske Stankovce udržali a tešia sa z postupu do štvrtej ligy.

Teraz to bude oveľa lepšie. Čakajú nás kvalitnejší súperi, na ktorých sa chlapci ľahko motivujú. Káder na štvrtú ligu určite máme, potrebujeme len doladiť niektoré finančné záležitosti. S pomocou správnych ľudí to však zvládneme,“ uviedol Pevný.

„V piatej lige niektoré zápasy neboli na úrovni tohto mužstva. Pre hráčov to bolo demotivujúce a ťažko hľadali ambície.

Do Jaslovských Bohuníc cestovalo približne sto fanúšikov Trenčianskych Stankoviec. Po zápase svojich miláčikov vytlieskali a utekali im podať ruky.

V barážovom zápase nastúpilo viacero bývalých ligistov. Za Trenčianske Stankovce to bol napríklad Peter Kleščík, bývalý hráč Serede či Trenčína, za Branč to bol bývalý futbalista Slovana Bratislava Marián Had.

„Tak kvalitný zápas a krásne akcie som už dávno nevidel. Baráž s určitosťou spĺňala parametre štvrtej ligy a možno aj viac.

Branč mal tiež svoje šance, preto sme radi, že sme najtesnejšie vedenie udržali. Toto víťazstvo nás zaväzuje, aby sme v štvrtej lige boli solídnym účastníkom,“ uzavrel manažér OŠK Trenčianske Stankovce Roman Pevný.